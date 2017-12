Cameroun: Apothéose - Paul Biya a fait le match

La deuxième fois est la bonne pour New Star, le club du Littoral qui a gagné la finale de la Coupe du… Plus »

C'est sur ce fil de gaité et de retrouvailles que le chef de l'Etat va vivre l'unique but de la rencontre à la 41e minute, par Alain Nandjou de New Star de Douala. Sacrifiant au rituel, le chef de l'Etat a tenu à remettre des trophées accompagnés des poignées de main et des félicitations à toutes les 43 fédérations sportives en fête.

C'est un Paul Biya attentif et admiratif du spectacle d'ouverture qu'offrent près de 1608 acteurs sur la pelouse. Souriant, détendu, le chef de l'Etat applaudit face aux images fortes et tableaux saisissants qui illustrent le bilinguisme, la célébration de l'excellence ou alors la promotion du multiculturalisme.

