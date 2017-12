Cameroun: Changements climatiques - l'Accord de Paris au crible

On comprend dès lors que le 22 avril 2016, le Cameroun ait été l'un des premiers pays à apposer sa signature au bas de l'Accord de Paris, avant son adoption par les deux chambres du parlement au cours de la session de juin de la même année et sa ratification par le président de la République.

Enfin, mettre en place une gestion durable des ressources en eau, de concert avec les pays de la sous-région. Face à ses pairs, le chef de l'Etat camerounais avait lancé un cri du cœur afin de sauver les forêts du bassin du Congo, second poumon écologique de la planète. « Sauvons le lac Tchad », avait en outre martelé le président Paul Biya, rappelant que cette immense étendue d'eau, indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, avait perdu 90% de sa surface initiale.

Par ailleurs, les Etats cherchent également à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les meilleurs délais et à opérer des réductions rapidement, par la suite. D'où l'expression « zéro émission net » qui consiste à diminuer nos émissions de GES pour que, dans la deuxième partie du siècle, elles soient compensées par les puits de carbone (forêts, océans, techniques de capture et de stockage du carbone).

Inutile de rappeler le tollé provoqué par cette annonce, malgré la détermination des autres Etats de poursuivre les objectifs visés par l'Accord de Paris à savoir, contenir le réchauffement climatique « bien en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels », et si possible viser à poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5°C.

Deux ans en effet après la signature de cet Accord, devenu aujourd'hui le texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité, soit 196 Etats sur les 197 membres de l'ONU, les dirigeants du monde ont choisi de se retrouver à Paris en vue de son évaluation et de réfléchir sur la mobilisation des financements indispensables à sa réalisation.

Ce jour en effet, était signé au siège des Nations unies à New York, l'accord conclu quelques mois plus tôt dans la capitale française. Le choix de la date de la rencontre qui se tient demain dans la capitale française ne doit donc rien au hasard.

