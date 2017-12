Cameroun: Ambiance - Ferveur multiculturelle

La deuxième fois est la bonne pour New Star, le club du Littoral qui a gagné la finale de la Coupe du… Plus »

Le public s'est montré réceptif aux messages d'hospitalité et de paix à travers des salves de cris et d'acclamations. Durant la partie, le public n'exultera véritablement qu'à une seule reprise.

En trois tableaux, les 1608 acteurs ont su traduire tout en couleur par le chant, la danse, les mouvements d'ensemble et les acrobaties toute la vitalité de notre riche patrimoine culturel et sportif.

20 minutes avant le début de la finale, l'ambiance est montée d'un cran avec le spectacle relevé de la traditionnelle parade culturelle. Les 40000 spectateurs présents ont été impressionnés par la qualité du spectacle baptisé «Gratitude du mouvement sportif au chef de l'Etat, S.E. Paul Biya, pour l'organisation des CAN 2016-2019 et la marche triomphante vers l'émergence 2035».

