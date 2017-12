Cameroun: Une saison sauvée

Pour la deuxième finale de coupe du Cameroun, New Stars remporte le titre, après avoir été malheureux finaliste en 2012. C'est au cours de la saison 2010 que l'équipe de la capitale économique accède en Elite One.

Puis, nous nous sommes ressaisis avec pour objectif de nous maintenir en Elite One. Au fur et à mesure qu'on avançait en coupe du Cameroun, on s'est dit qu'on pouvait gagner le trophée.

Un air que les populations des Grassfields chantent souvent pour exprimer leur joie. « Yaya tooo, yaya tooo !!! Yaya too, Yaya too», répète sans cesse Faustin Domkeu, le président de New Stars de Douala, alors qu'il se dirige vers les vestiaires de son club.

