Sénégal: Le budget 2018 du ministre de l'Education nationale en hausse de plus de 10 milliards

Lors de son examen à l'Assemblée nationale, les représentants ont axé leurs questions sur la politique éducative, l'extension et l'amélioration des infrastructures scolaires, la gestion administrative, le management des activités pédagogiques et le climat social.

Le ministre de l'Education, Serigne Mbaye Thiam, a mis en exergue trois axes stratégiques reposant sur l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages pour une école de qualité, l'accès équitable à l'éducation par la résorption des disparités et la promotion d'une gouvernance transparente, ouverte et inclusive.

Il a rappelé qu'au cour de l'année 2016-2017, « l'Etat du Sénégal a injecté dans l'élémentaire, du CI au CM2, 8 600 000 manuels tout en allégeant les parents sur l'achat des livres et autres ».

En outre, il a révélé que «des subventions seront mobilisées et accordées aux établissements scolaires avec une dotation en tables-bancs ».

Par ailleurs, il est mis en place un dispositif de surveillance et de contrôle pour renforcer la sécurité et la crédibilité des examens et concours.

Il ajoute aussi qu'au plan des ressources budgétaires, les crédits alloués à l'alphabétisation et aux langues nationales sont passés de 969 millions de francs CFA en 2016 à 1,077 milliard en 2017 et seront portés à 1, 287 milliard de francs en 2017.