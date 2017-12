Cote d'Ivoire: Affaire ABS-FIF

interview

À Abidjan, Pierre Chaudesaygues directeur des Chaînes de Sport de Canal Plus a eu une séance de travail avec le président de la Fédération Ivoirienne de football, Sidy Diallo et le Premier Vice-président de la Fif , Sory Diabaté.

C'était le 8 décembre 2017 au siège de la FIF à Treichville. A cette occasion Pierre Chaudesaygues a donné son point de vue sur l'Affaire ABS (structure audiovisuelle de production des Matchs la Ligue 1) - FIF .

Que retenir de la rencontre avec le président de la FIF ?

On peut retenir que nous avons fait un bilan de la saison qui s'est écoulée, ce début de saison qui se passe très très bien comme vous avez pu le voir sur les antennes de Canal. Nous avons tous les week-ends, 3 à 4 matches de la Ligue 1 ivoirienne. Donc pour l'instant, le bilan est plutôt très positif. On espère continuer, grandir encore ensemble et je pense qu'au cours de la saison, il va avoir, de plus en plus, de belles choses à l'antenne.

Il y a eu un changement de producteur des matches, est-ce que vous en avez parlé ?

Oui ! On en a parlé, vous savez, pour nous le résultat est important. Ce qu'on veut, c'est pour nos abonnés, qu'ils aient de beaux matches à l'antenne. Après, la FIF produit les matches. Le prestataire le décide, le choisit, il travaille avec lui. Le résultat est important pour nous et nos abonnés nous disent que les matches sont bien produits, c'est ce qui compte. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est tel ou tel prestataire, on dit il y a de beaux matches à l'antenne et ça, c'est important.

Quel bilan faites-vous après une année de partenariat avec la FIF?

Notre objectif, il est clair. On est arrivé ici, il y a un an et demi-maintenant. Et notre souhait, c'est de grandir avec ce championnat, le faire grandir. On a vu qu'il avait beaucoup évolué et j'espère que demain, on ira encore plus sur d'autres terrains. On a commencé à investir le Stade Houphouët-Boigny, cette année, c'est nouveau, c'est bien. On a fait Bouaké. On a un service de production qui travaille beaucoup en collaboration avec la FIF. Donc, voilà, on veut grandir encore avec la Fédération, avec ce championnat, avec la Ligue et demain, on espère qu'il sera la référence des championnats en Afrique. On l'est déjà un petit peu, mais il faut continuer à travailler.

Qu'est-ce qu'il y a à parfaire ?

Il y a plein de choses et je pense qu'ensemble, on verra ce qu'il faut améliorer : la qualité des terrains, la qualité de l'accueil. Ensemble, on voit qu'il faut travailler sur plein de petites choses qui font la différence. En fait, on rentre maintenant dans les détails. C'est toujours important. Ce sont des petits détails d'où vient l'excellence, la qualité. Aujourd'hui, il faut apprendre à grandir, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.