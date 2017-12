Mali: CM11 de l'OMC à Buenos Aires - Des contributions financières annoncées pour le Projets Cadre intégré dans les pays en développement jusqu'en 2022

Lors de la clôture des travaux de la 1ère édition du Forum Invest In Mali, des investisseurs ont… Plus »

Ces contributions permettront de financer les projets dans les PMA et ce jusqu'en 2022 comme l'a souhaité le représentant de la Norvège, année à partir de laquelle, il est souhaité que les pays s'approprient totalement des projets en intégrant les unités de mise en œuvre dans leurs administrations. Toutefois, a t-il ajouté, cette date ne voudra pas dire l'arrêt des soutiens mais elle marquera une plus grande responsabilisation des pays.

Le second point fut " le soutien au Cadre Intégré renouvelé des donateurs et les annonces de contributions financières ". A ce niveau, plusieurs pays de la communauté des donateurs comme le Royaume Uni (11 millions de dollars) , la Norvège , l'Arabie Saoudite ont réitéré leur soutien au programme et fait des annonces de contributions financières.

Avant les travaux proprement dit, la réunion d'annonces des contributions du Cadre Intégré Renforcé (CIR) placée sous le thème " Investir dans le commerce dans les PMA" s'est tenue le 9 décembre . Elle regroupait les représentants des donateurs du CIR, ceux des pays bénéficiaires (PMA) et de nombreuses institutions et agences internationales. La réunion s'est déroulée en quelques points.

