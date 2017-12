Gabon: Cérémonie d'ouverture du 11eme congrès ordinaire PDG

C'est ce 8 décembre que se sont ouverts les travaux du 11eme congrès ordinaire du Parti démocratique gabonais (PDG), au stade de l'Amitié de la commune d'Akanda au Gabon, en présence du président ce parti Ali bongo Ondimba qui a également ouvert lesdits travaux

C'est sur le thème de la revitalisation et régénération que se sont ouverts les travaux du 11eme congrès ordinaires de Parti Démocratique Gabonais. Une mission confiée à Éric Dodo Bouguenza, cadre de ce parti, qui lors de son intervention, a voulu dans un premier temps, exprimé sa gratitude auprès du président du parti. Une marque de confiance à son égard qu'il a publiquement exprimé. L'heure était pour lui également de dresser un bilan des conseils provinciaux au sein du parti. Des conseils qui devaient redonner le pouvoir à la base. Pour ce fait, le Secrétaire Général a rassuré au président de la mobilisation et la spontanéité constatées dans cet engagement collectif des militantes et militants.

Des militants peuvent affirmer que la tenue des conseils provinciaux, présidés par les bureaux composés de non originaire des provinces où se tenaient lesdits conseils, se sont conclus sur une note de bon augure pour l'avenir du PDG. En ouvrant les travaux, le président de ce parti Ali Bongo Ondimba est revenu sur les principes et les valeurs qui doivent désormais habiter les militants après 50 ans d'existence. Pour lui, le PDG doit désormais être un parti d'action fondé sur les réalisations, des résultats et être une force de proposition. « Le PDG est une institution, et les institutions sont ce que les gens en font, autrement dit, nous devons nous renouveler, y compris dans nos effectifs. Ouvrir les bras à la société civile, aux jeunes et aux femmes » a t- il déclaré.