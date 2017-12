Madagascar: Rugby - Marcel Rakotomalala doit démissionner, estime Dadasamy

interview

Dadasamy Andrianasolo, une figure de légende de l'ovale malgache se désole de voir le rugby descendu aussi bas.

L'ovale malgache est en train de mourir de sa belle mort. C'est le constat après une incursion dans le « deep south » malgache car d'Ihosy à Toliara, il n'y a plus de compétitions et encore moins de championnat. Une situation que digère mal Dadasamy Andrianasolo, l'ancien joueur du COSFA qui en parle dans une interview.

Le rugby n'existe plus que de nom à Ihorombe où vous avez été président de la Ligue mais aussi à Toliara. Comment expliquez-vous cela ?

« D'abord il faut clarifier une chose car je ne suis plus président de la Ligue. Et pour répondre à votre question, il n'y a plus de compétition depuis 2016 et c'est lié au fait que même la Fédération n'en fait plus. C'est malheureux de le dire mais le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, est défaillant et qu'il doit démissionner de son poste pour sauver ce qui peut encore l'être. »

Est-ce si grave ?

« C'est même très grave car après le titre de champion de Madagascar de la 2e division, Toliara a cru trouver le bon rythme et voilà qu'on touche le fond car Marcel Rakotomalala a fait élire une femme qui ne connaissait rien au rugby. C'est presque inadmissible car le rugby tuléarois avait franchi un pallier du temps de Me Kira. »

Mais c'était prévisible car Marcel Rakotomalala était trop occupé par ses différends avec la Ligue d'Analamanga.

«Justement il ne devait pas faire de ses bagarres avec Andry La Pie une obsession et oublier ses devoirs notamment la vulgarisation et le développement du rugby dans les provinces car le mal n'est seulement à Toliara et Ihosy mais aussi à Toamasina et Diego. C'est presque une nécessité qu'il doit partir car le rugby a besoin d'un sang nouveau pour espérer rebondir et j'en appelle à la clairvoyance du ministère de la Jeunesse et même les dirigeants de World Rugby car le ver est déjà dans le fruit. »