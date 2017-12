Madagascar: Port de Toamasina - La tension monte entre MICTSL et les usagers

Menace de crise. Avec les surcoûts que les retards de MICTSL engendrent, les usagers commencent à pointer cette société du doigt, face à la hausse générale des prix qui survient dans la Grande île. Mais ce n'est qu'une partie des risques, d'après les informations. « Si aucune solution n'est trouvée, on risque une explosion... Si l'Etat ne prend pas les mesures adéquates dans l'immédiat, il se posera des questions : mais où est-ce qu'on était pour ne pas avoir vu cela arriver ? Et il sera trop tard », ont laissé entendre, les membres du Groupement. Ces derniers ont également cité la responsabilité de la SPAT (Société du Port à Gestion Autonome de Toamasina), qui ferme les yeux devant une telle situation.

Une incapacité grave qui génère de sérieux problèmes au niveau des chargements et déchargements de navires... et ce sont les usagers qui en paient les frais, d'après leurs dires. « Suite à nos respectueuses doléances adressées à MICTSL, les responsables de cette société nous ont répondu avec une telle légèreté et insatisfaisant retour. De ce fait, nous faisons appel aux autorités compétentes de bien vouloir trouver une solution immédiate car on a plus que dépassé le bout », ont indiqué les membres du Groupement conjoncturel.

Les usagers du port de Toamasina menacent de bloquer les importations et les exportations, à cause de leurs mécontentements envers MICTSL.

