Madagascar: Freddie Mahazoasy - Un pur technocrate reconverti dans la politique

Mathématicien, Manager et Economiste, formé successivement à l'Etablissement d'Enseignement Supérieur Polytechnique d'Antsiranana (aujourd'hui dénommée Ecole Supérieure Polytechnique d'Antsiranana), à l'Ecole Normale Technique Niveau III d'Antsiranana (aujourd'hui dénommée Ecole Normale Supérieure d'Antsiranana), à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan (France), à Georgetown University (Washington DC, USA), à Michigan State University (East Lansing, Etat du Michigan, USA) et au département d'Economie de l'Université d'Ankatso, Antananarivo, Freddie Mahazoasy, député de Madagascar élu à Antsiranana, et Vice-Président de l'Assemblée Nationale en charge de la Province d'Antsiranana, la quarantaine largement entamée, commença sa carrière au sein du service public comme directeur des affaires socio-culturelles dans la Commune Urbaine de Diego-Suarez, en 1996.

Il intégra par la suite l'ANGAP (Agence Nationale de la Gestion des Aires Protégées, aujourd'hui PNM, ou Parcs Nationaux de Madagascar) pour être successivement Directeur du Parc National de la Montagne d'Ambre, puis Chargé des Etudes Stratégiques au siège de cette structure, à Ambatobe.

Première expérience ministérielle. Il rejoignit par la suite, en 2003, l'équipe de Zaza Ramandimbiarison, alors Vice-Premier Ministre en charge des Programmes Economiques, pour y assumer le rôle de Directeur de la Prospective et des Stratégies, et contribuer à la mise en place du projet « Pôles Intégrés de Croissance », ou PIC, en tant que Coordonnateur National.Il proposa alors à la société QMM d'assumer la gestion de ce qui sera plus tard connue sous le nom de Zone Economique Spéciale de Tolagnaro, une idée très avant-gardiste à l'époque.

Remercié à l'issue de l'accomplissement de sa mission de décrochage des financements relatifs au projet, il vécut comme consultant privé, et commença ses réflexions sur les prochains développements à donner à l'approche multipolaire de la stratégie de croissance économique du pays. Ces réflexions furent à l'origine d'une thèse de Doctorat d'Etat en Sciences Economiques, option « Economie de Développement », soutenue en Janvier 2015 à l'Université d'Antananarivo, intitulée « Modèles Spatio-Dynamiques de Croissance Endogène, Intelligence Artificielle et Stratégie de Croissance pour Madagascar ».

En 2007, il fut nommé directeur général du Commerce et du Développement du Secteur Privé au sein successivement du Ministère de l'Economie, du Plan, du Secteur Privé et du Commerce, puis du Ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, avant de devenir, en Avril 2009, le Directeur Général du Développement de l'Industrie au sein du Ministère de l'Industrie.Il intégra, durant la transition, en Mai 2010, le deuxième Gouvernement du Général Camille Vital, en tant que ministre du Commerce.

Goût marqué pour les Mathématiques. A partir de Juillet 2011, il devint conseiller stratégique au sein de la société sino-japonaise « Madagascar Standard Group », ou MSG, société qu'il aida à s'installer à Madagascar pour développer la filière cotonnière, alors exsangue, dans le nord. Très perturbé par le peu de soutien qu'il reçut dans cette initiative de faire renaître de ses cendres une filière qui, dans le bassin de la Mahavavy, faisait vivre plus de 9 000 familles, le technocrate pur qu'il était décidé de se lancer, sans grande conviction d'ailleurs, dans la course, lors des élections législatives de Décembre 2013. Outre ses activités au sein du bureau permanent de l'Assemblée Nationale, Freddie Mahazoasy travaille aujourd'hui sur la réalisation du projet de construction de la Zone Economique Spéciale du plateau d'Andrakaka, dans le nord, et écrit un livre mettant en évidence le caractère incontournable de la construction nationale dans l'avènement de l'essor économique du pays. L'homme est aujourd'hui père de trois garçons à qui il consacre le peu de temps libre dont il dispose, afin de leur transmettre son goût marqué pour les Mathématiques, la lecture, la musique et les arts martiaux.