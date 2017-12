Madagascar: Toamasina - Une Académie de football sera mise en place avec la FCE

Une dizaine de joueur issu des quatre coins du pays passera le test sous l'égide d'Osama Haroun.

Un projet prometteur. Après la fermeture de Barea Academy, voilà une bonne nouvelle se profil à l'horizon pour le football malgache. Une nouvelle académie de football de Toamasina sera mise en place à Toamasina. C'est la déclaration du technicien français, Osama Haroun, hier, à l'Hôtel Carlton au cours d'une rencontre avec la presse. Lui qui a fait spécialement le déplacement au pays pour voir la réalité locale avant le lancement officiel du projet. Constatant que le football tamatavien a perdu sa place d'antan, l'équipe du Fortior de la Côte Est (FCE) en collaboration avec Mohamed Ali dit Jo et le technicien français ont décidé de lancer ce projet.

Cette académie est destinée à former les jeunes footballeurs U13, U15 et U17 et U19. Elle sera « la Clairefontaine » malgache en référence à ce centre de formation français. Les meilleurs éléments à l'issue de la formation seront envoyés en France. Sans tarder, l'équipe a rejoint la ville du grand port pour passer le premier test en vue de sélectionner les futurs sociétaires. Une dizaine de joueur issu des quatre coins du pays passera le test sous l'égide d'Osama Haroun.

Pour rappel, ce dernier n'est plus nouveau dans l'encadrement des jeunes joueurs. Il a déjà pris sous ses ailes les Albert, Dada, Madanda et bien d'autres footballeurs. « Plusieurs pays m'ont sollicité, mais, j'ai choisi Madagascar pour lancer ce projet prometteur. Je vais prendre en charge la construction de la future académie avec l'aide des autres clubs et partenaires » a déclaré Osama Haroun.

En attendant la tenue des élections au sein de la fédération malgache de football (FMF), le technicien français et des associés présenteront le projet dès que la nouvelle équipe dirigeante de la FMF sera connue. Cette nouvelle académie à Toamasina ne sera que le début d'un long projet qui sera au futur une pépinière pour le football malgache.