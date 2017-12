Rwanda: Le Comité de l'ONU contre la torture préoccupé par la situation au Rwanda

Après deux échecs contre le Kenya (0-2) et Zanzibar (1-3, puis un nul avec la Libye (0-0), le Rwanda a… Plus »

Entre 2010 et 2016, au moins vingt-neuf personnes se sont plaintes au cours de leur procès d'avoir été torturées, les noms de leurs bourreaux fournis aux autorités. Le plus souvent sans suite et même sans explication sur les enquêtes menées ou non. Plus grave, les juges rwandais auraient encore trop souvent refusé de prendre en compte les examens médicaux des accusés ou même leurs cicatrices.

Le comité de l'ONU pour la prévention de la torture appelle également le Rwanda (rapport à télécharger, en anglais) à mettre un terme aux détentions et poursuites d'opposants, journalistes ou d'activistes comme mesures d'intimidation. Il note qu'en cinq ans, onze cas de torture ont fait l'objet d'un procès avec uniquement six personnes condamnées.

