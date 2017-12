Congo-Kinshasa: La Tanzanie reste déterminée à combattre avec la MONUSCO dans l'est de la RDC

L'armée tanzanienne se dit prête à poursuivre ses opérations dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré le général James Mwakibolwa, qui avait entre 2013 et 2014 lui-même commandé la brigade d'intervention rapide de la Monusco. C'était à l'époque du M23. Le général tanzanien a tenu ces propos lors d'une conférence de presse dimanche 10 décembre à Dar es-Salaam, dans l'enceinte du quartier général de l'armée.

L'attaque du 7 au 8 décembre 2017 est la pire attaque que nous avons enregistrée depuis que nos forces participent aux opérations de maintien de paix, depuis 2011, et nous avons enregistré une lourde perte. Malgré tout cela, nos forces qui sont sur place ont encore plus la volonté de combattre l'ennemi et d'accomplir leur mission avec une grande technicité et du professionnalisme. Je confirme au peuple tanzanien et aux autres que cette attaque ne va pas nous décourager. L'armée du peuple tanzanien ne va pas être ébranlée, notre pays est en paix et continuera à être en paix, et quiconque osera nous déranger, nous allons nous occuper de lui.

Par ailleurs, le général Mwakibolwa a précisé que les soldats tanzaniens avaient été tués jeudi à l'issue de combats qui les avaient opposés pendant 13 heures à des présumés rebelles ADF. Il a également indiqué que deux de ses hommes étaient toujours portés disparus et que les recherches se poursuivaient pour les retrouver.