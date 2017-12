Afrique: Netanyahu attendu à Bruxelles pour rencontrer les chefs de la diplomatie de l'UE

Le Commissaire de l'Union africaine (UA) pour la paix et la sécurité, Smail Chergui, a appelé les… Plus »

Autre sujet de friction entre Netanyahu et les dirigeants européens qu'il doit rencontrer à Bruxelles : la colonisation juive en Cisjordanie. Le Premier ministre de l'Etat hébreu devrait également soulever la question de la présence de l'Iran en Syrie et au Liban.

Les relations de l'Union européenne et de ses Etats membres avec Israël doivent être conditionnées par le fait qu'Israël respecte le droit international et fasse avancer la paix, au lieu de la compromettre.

Les rapports sont tendus entre Israël et l'Union européenne. Benyamin Netanyahu rencontre 28 ministres des Affaires étrangères pour un petit déjeuner de travail. Et il ne mâche pas ses mots, rappelle notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul.

