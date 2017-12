Burundi: « Samandari » - Au délà de la chanson, une leçon de justice

Rencontre avec Yves Kamikiwe (Yves Kami) Artiste-Chanteur et juriste de formation, auteur de la chanson « Samandari ». Un titre qui puise dans les contes du Burundi ancien.

Dans sa chanson, Yves Kami reprend une histoire dans laquelle Samandari crée un mensonge contre le roi. Samandari dit wa Mandaranga parfois pris comme un insurgé à l'époque de la monarchie, avait malgré tout un rôle a joué toujours auprès du Roi.

Dans une époque où injustice, condamnation sans procès étaient monnaie courante, le roi s'est retrouvé pris dans le piège de Samandari et a voulu acheter son silence avec de la corruption. Samandari a accepté, sous une condition: que le roi lui fasse un don publiquement. C'était une ruse de Samandari pour interpeller le roi sur le manque de justice et ainsi suggérer la création de l'institution des Bashingatahe pour que les procès soient beaucoup plus équitables.

Dans cette vidéo, Yves Kamikiwe nous parle beaucoup plus de son inspiration à l'histoire de Samandari et de l'importance de prendre comme exemple le courage de ce personnage légendaire pour une bonne cohésion social au Burundi et en Afrique en général.