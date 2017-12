Sénégal: ICD, filiale du secteur privé du Groupe BID signe avec BSIC Niger à Istanbul une ligne de financement de 9 millions d'euros

Pour rappel, la SID a été créée en Novembre 1999 pour soutenir le développement économique de ses pays membres à travers l'octroi de fonds pour les projets privés, la promotion de la concurrence et l'esprit d'entreprise, la fourniture de services consultatifs aux gouvernements et l'encouragement des investissements frontaliers.

Cette ligne de financement d'une maturité de 5 ans aux coûts raisonnables et confortables devra profiter aux PME- PMI du pays qui vont générer plus de flux de revenus, a affirmé le DG de BSIC Niger, Mr ABAKAR Adoum. La filiale de la holding libyenne joue à grosses cordes avec les effets d'impacts espérés de cette ligne de financement qui ouvre des perspectives d'aller vers le compartiment de la fenêtre islamique.

Le Directeur général de la filiale nigérienne de la holding libyenne BSIC, le Tchadien Mr. ABAKAR Adoum, réputé discret et banquier professionnel a fait le déplacement à Istanbul de même que Mr. Khaled Al-Aboodi CEO of ICD. Ils ont co-paraphé le document d'accord de ligne financement d'un montant de 9 millions d'euros sous le contrat Wakala en faveur de la BSIC Niger. Cette ligne devra permettre de booster le secteur des Petites et moyennes entreprises et Petites et moyennes industries.

