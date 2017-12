Madagascar: Le bois de rose, c'est du palissandre...

Comme je suis curieux de nature, je me suis mis à fouiner un peu partout depuis 2016 concernant le palissandre, le bois de rose ou le « Dalbergia trichocarpa ». Comme j'ai grandi à Madagascar et à Antananarivo particulièrement, j'ai été doublement surpris d'apprendre qu'au Brésil, il existe une autre variété de « bois de rose ».

On ne parle donc pas de deux espèces différentes mais d'une seule espèce dont le nom scientifique est le « Dalbergia trichocarpa » pour Madagascar. J'en ai déduit qu'on plante du palissandre qui va devenir du bois de rose au fil des années avec la densité rouge ou rosée de l'intérieur. Cette conversation s'est terminée sur sa réponse à une question de ma part, à savoir si l'espèce palissandre, bois de rose ou « Dalbergia trichocarpa » est une espèce menacée d'extinction à Madagascar. Sa réponse est venue sans aucune hésitation : « Non ».

Ce que tout le monde appelle le bois de rose est, en réalité, du palissandre avec plus de densité en raison du nombre des années de croissance. Si vous voulez donc, le palissandre, c'est du bois de rose et, le bois de rose, c'est du palissandre.

