Sénégal: BRVM - Le titre SAPH CI réalise la plus importante progression du marché tandis que le titre CROWN SIEM CI affiche la plus forte baisse la semaine passée

La BRVM termine la semaine du 04 au 08 Décembre 2017 en affichant 206,55 points pour l'indice BRVM 10 (-0,03%) et 223,62 points pour l'indice BRVM Composite (+0,07%, selon le rapport d'analyse boursière de Bloomfield Intelligence.

La capitalisation boursière du marché des actions s'établit à 6 067 milliards FCFA. Les transactions en valeur du marché des actions s'établissent à 5,56 milliards FCFA en fin de semaine, portées principalement par les secteurs « SERVICES PUBLICS » (60%) et « FINANCES » (25%).

Le titre SAPH CI réalise la plus importante progression du marché avec un gain de 24% tandis que le titre CROWN SIEM CI affiche la plus forte baisse avec une chute de 7,5%. Sur le marché des matières premières, les cours du cacao et de l'huile de palme poursuivent leur tendance baissière tandis que le cours du caoutchouc termine la semaine en baisse.

Sur le marché des actions, le secteur bancaire ivoirien est très concurrentiel avec la présence de 26 banques. Néanmoins, le leader du secteur, la SGBCI, continue d'afficher de bonnes performances opérationnelles. En effet, au terme du premier semestre 2017, la banque a réalisé un PNB de 55 707 millions FCFA (+19% par rapport au premier semestre 2016), un résultat brut d'exploitation de 28 389 millions FCFA (+29%) et un résultat net de 23 488 millions FCFA (+27%).

La banque tire avantage des performances économiques du pays, principalement des secteurs primaire et tertiaire qui ont affiché des taux de croissance respectifs de 9,4% et 5,8% pour le premier semestre 2017. Le développement de l'usage du mobile en Côte d'Ivoire ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur bancaire de façon générale dans un contexte de faible taux de bancarisation. La SGBCI ne reste pas en marge de cette dynamique avec les services SOGEPAY et YUP.

Sur le marché boursier, souligne le rapport d'analyse boursière de Blomfield Intelligence, le cours du titre SGB CI a gagné 14,3% les cinq premiers mois de l'année 2017, poussé par les bonnes performances de la banque. Cependant, le titre a perdu 36,9% de sa valeur entre le 1er juin et le 16 octobre 2017, avant d'afficher une légère remontée depuis lors.

Cette baisse qui a prévalu pourrait s'expliquer par une insatisfaction des investisseurs relativement à la politique de distribution des dividendes : le dividende payé pour l'exercice 2016 a progressé de 11,6% alors que le résultat net a été en hausse de 30,7%. Les perspectives de la banque pour la fin de l'exercice 2017 demeurent positives. Toutefois, le titre pourrait terminer l'année 2017 avec une moins-value.