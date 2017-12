Sénégal: Me El Hadj diouf au président Macky Sall - «Ce n'est pas en allant faire la cour aux chefs religieux que vous serez reelu...»

En Me El Hadj Moustapha Diouf et son «ami» le président Macky Sall, le fossé semble s'élargir d'avantage. Invité hier dimanche, de l'émission Grand Jury de la Rfm, l'ancien «député du peuple» a lancé des piques au chef de l'Etat: «ce n'est pas en allant faire la cour que vous serez reconduit. Les chefs religieux ne votent pas». Non sans jeter des fleurs à l'ancien président Abdoulaye Wade qu'il considère comme «le meilleur président de tous les temps».

«Ce n'est pas en allant faire la cour que vous serez seras reconduit». C'est le désormais ancien député du «peuple», Me El Hadj Moustapha Diouf, qui assène ainsi ses vérités à son «ami», le chef de l'Etat Macky Sall dont il fustige la «démarche» qui consiste à aller chercher soutien auprès de la classe maraboutique.

Pour l'invité de Grand Jury de la Rfm d'hier dimanche, c'est peine perdue que de compter sur ces derniers, car «les chefs religieux ne votent pas.» Il en veut pour preuve, l'exemple du Khalife général des Tidianes qui, la veille du Gamou 2017, a déclaré qu'il n'a jamais voté encore moins pris part à des élections.

Me El Hadj Diouf, très en verve, a accusé le président Sall d'avoir trahi ses anciens compagnons en s'alliant à des transhumants. «Le pouvoir que nous avons installé a choisi de faire d'abord la part belle à lui-même. Notre pouvoir nous a éjectés pour aller tendre la main à des transhumants.

Ce pouvoir est un pouvoir de trahison qui bouffe ses propres enfants. On a liquidé tous les proches. Je crains que Macky ne subisse le même sort. Il a créé les conditions de ne pas être réélu pour un second mandat. Ce pouvoir est décevant».

Et de lister Idrissa Seck, Malick Gakou, Bamba Fall, Pape Diop et Khalifa Sall, qui sont entre autres leaders politiques ayant subi le même sort que lui. Revenant sur la situation des formations politiques qui continuent de cheminer avec le régime de Macky Sall, l'a robe noire dira que «le Ps n'est plus un parti. Il est en lambeaux. L'Afp est conduite par un vieillard".

MACKY, UN MAUVAIS PRESIDENT... WADE, LE MEILLEUR

À la question de savoir s'il soutiendra son «ami» Macky Sall en 2019, le leader du PTP pose des conditions. «S'il libère Khalifa Sall, s'il devient un bon président qu'il n'est pas encore. Jusqu'à présent, Macky est un mauvais Président», a-t-il martelé avant de tresser des lauriers à Me Abdoulaye Wade, le prédécesseur de Macky Sall. «Wade est le meilleur président de tous les temps».