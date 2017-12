Sénégal: Ligue 1 (3e journée) - Generation foot et linguere maintiennent le rythme

Les Lougatois ont réussi à chiper la 4e place au Casa Sport (9e) qu'il a dominé à domicile sur la plus petite des marques. Pour les autres rencontres, les Huiliers de la Sonacos (5e) ont été accorchée sur leur pelouse de Lamine Guéye de Kaolack, par AS Douanes (8e).

Le duel des Leaders entre Génération foot et son dauphin de la Linguére, qui a ouvert samedi à Déni Biram Ndao, la troisiéme journée de Ligue 1, n'a pas finalement désigné un vainqueur. Les Saint Louisiens ont réussi à tenir en échec les champions en titre en les contraingnant à un match nul et vierge (0-0). Un nul qui s'est finalement révélé précieux pour l'équipe de la vieille ville, qui confirme ses bons débuts en Ligue 1 en s'accrochant à la deuxiéme place du classement avec le même nombre de points que Génération foot (7 points).

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.