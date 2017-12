Sénégal: Sédhiou - Attaque à coup de fusil artisanal à niagha

Aucune réponse claire pour le moment. Mais, il importe de rappeler que depuis les élections municipales controversées de 2014 et dont le verdict a validé le recours de Yoro Mballo, l'édile de Niagha n'a cessé d'essuyer des actes de violence physique contre sa personne. La dernière remonte à mi-mars 2016, au domicile du maire. Et, c'est son neveu qui l'avait sauvé, en déroutant les assaillants qui étaient à sa trousse.

Et c'est lui-même, en retour, qui a indiqué au maire, Yoro Mballo des saignements au niveau du biceps et à la tempe gauche. Tous deux sont évacués d'urgence au poste de santé avant d'être référés au centre hospitalier régional de Kolda, mais leurs jours ne sont pas en danger, rassure une source médicale.

Selon plusieurs sources concordantes, attestées par une autre plus proche des officiers enquêteurs, le maire de Niagha, Yoro Mballo, et deux de ses amis prenaient du thé sous la véranda d'une boutique fermée, près de la route nationale N°6, quand soudain un coup de fusil déchira le silence de la nuit peu après 22h, vendredi soir. Boubacar Baldé est le premier à se plaindre de douleur à la joue suivie de saignement.

