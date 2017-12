Sénégal: Lancement ce 20 décembre du programme de modernisation de médina gounass - 5,362 milliards de fcfa pour «adapter» le «daaka»

Annoncés au lendemain de l'incendie, le 12 avril dernier, du site de retraite spirituelle qui a fait environ une trentaine de morts et des dégâts matériels importants, le lancement officiel des travaux de modernisation du «Daaka» et de Madina Gounass, pour un montant de 5,362 milliards de FCFA, est prévu le 20 décembre prochain.

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, coordonnateur de ce programme, en a fait l'annonce, samedi dernier 9 décembre 2017, lors de son audience avec Ahmet Tidiane Ba, Khalife général de Médina Gounass qui l'a reçu à la cité religieuse.

A l'issue de son audience avec Ahmet Tidiane Ba, Khalife général de Médina Gounass qui l'a reçu, samedi dernier 9 décembre 2017, Abdoulaye Daouda Diallo a souligné que ce «programme, dont la première phase va couter 5.362.731.549 FCFA, est composé de trois volets.

Il y a la voirie de Médina Gounass: pour un linéaire de total de 36 km de route bitumée avec assainissement et éclairage public; les tronçons reliant Médina Gounass aux autres localités pour un linéaire total de 92 km dont 28 km à bitumer; et la modernisation du Daaka pour 1071 m de voirie bitumée et 7500 m2 de plateforme», informe un communiqué de presse du ministère des Infrastructures.

Mais, avant cela, précise la source, «le ministre a promis de regrouper tous les services de l'Etat concernés par les travaux pour les derniers réglages afin de livrer les grosses œuvres avant la prochaine commémoration de la retraite spirituelle du Khalife général de Médina Gounass communément appelé le «Daaka». D'ailleurs, la visite d'Abdoulaye Daouda Diallo à Médina Gounass s'inscrit dans le cadre de l'exécution des travaux de ce «vaste programme».

C'est ainsi qu'après une présentation des plans des travaux au Khalife par Mme Diouf, architecte du Palais, avec une traduction en Pulaar du ministre lui-même, le guide religieux, qui «a exprimé toute sa satisfaction par rapport au programme», «a cependant souhaité que l'esplanade de la mosquée de Médina Gounass ainsi que la grande place du Daaka ne soient pas touchés, pour garder cet aspect religieux de ces cites».

Néanmoins, Ahmet Tidiane Ba, qui a prié pour les autorités et le Sénégal, «a accepté la réalisation de la voirie intérieure de Médina Gounass et du Daaka; la mise en place d'un réseau de drainage des eaux pluviales; l'éclairage public de la ville de Médina Gounass et du Daaka; les aménagements urbains dans la ville de Médina Gounass; et la construction des pistes de désenclavement.

Ce qui permettra de doter la ville religieuse d'infrastructures de transport et d'assainissement et de faciliter l'accès aux villages environnants, l'évacuation des malades et l'accès aux services sociaux de base», révèle la même source.

Selon le texte, après son audience avec le Khalife Abdoulaye Daouda Diallo s'est rendu sur le site du Daaka, avec les représentants du Khalife et tous les acteurs engagés dans ces travaux, pour visiter les lieux. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement s'est rendu à Médina Gounass accompagné de Ibrahima Ndiaye, directeur général de l'Ageroute, de Pape Modou Ndiaye, administrateur du Fera, de Mme Diouf architecte du Palais, et de quelques élus locaux de la localité.