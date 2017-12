Cameroun: Patrice Nganang - Voici les chefs d'accusation pour lesquels il sera présenté au procureur ce lundi 11 décembre 2017 à Yaoundé

Et sur les accusations de faux et usage de faux, résultante de son absence de visa, le conseil de l'écrivain soutient que ce dernier qui détient un passeport américain, possède aussi des documents camerounais, son pays d'origine.

En effet, le 03 décembre dernier, Patrice Nganang s'est fendu d'une littérature trop peu appréciée des administratifs, lorsque sur son mur Facebook, il menace le chef de l'Etat, en souhaitant « de donner une balle exactement dans le front de Paul Biya ». Accusations que n'accepte pas Me Emmanuel Simh, arguant que le romancier, a utilisé une figure de style, étant donné qu'il n'a aucune chance de se retrouver devant Paul Biya, et encore moins avec une arme à feu.

Outrage à chef d'Etat, menaces de mort, immigration clandestine, faux et usage de faux, sont les quatre chefs d'accusation pour lesquels, l'écrivain et activiste politique Patrice Nganang, comparait ce lundi 11 décembre, devant le procureur de la République de Yaoundé.

