Cameroun: Crise anglophone - Charles Abi Enonchong dénonce un complot et appelle au remaniement du gouvernement

Sur la crise anglophone, il affirme sans ambages que « Le cerveau de la crise qui ne fait qu'évoluer n'est ni au Nigeria, ni au sud-ouest, ni au Nord-ouest, mais bien à Yaoundé » Et de continuer « Un ministère sera utilisé pour destituer votre régime. En complicité avec des sévices occidentaux. Je l'ai dénoncé dans le journal La Nouvelle en 2014 » Des dénonciations et bien d'autres contenues dans ses correspondances.

Le plus grand spécialiste Camerounais sur le Nigeria. Pour vous convaincre, lisez mon livre intitulé WHO KILLED MAJOR NZEOGWU ? En vente sur amazon.com depuis le 22 novembre 2017 »

Une fois de plus, il vient de remettre ca, cette fois en s'invitant dans la crise anglophone qui secoue le Cameroun depuis plus d'un an. Dans cette nouvelle correspondance au chef de l'Etat, il se présente « Je m'appelle prince Charles abi Enonchong. Je suis écrivain et cinéaste d'enquête.

