Sénégal: Un parcours artistique dans les hauts lieux culturels de Dakar

Dakar accueille actuellement la 6e édition de Parcours, l'autre grande rencontre d'art contemporain après la Biennale sénégalaise. Le Parcours propose de redécouvrir, pendant 10 jours, les grands centres artistiques de Dakar avec des expositions inédites et ainsi connecter les galeries de la capitale sénégalaise.

Les vernissages ont lieu quartier par quartier à des heures différentes pour que les amateurs puissent circuler à pied à travers la capitale sénégalaise pour rejoindre les galeries.

« On s'est réunis pour créer une espèce de "network" entre les galeries. Et de là est venue l'idée qu'on pourrait faire une manifestation loin de la Biennale, mais qui, quand même, se pose dans le calendrier culturel », explique Mauro Petroni, artiste céramiste, et l'un des créateurs du parcours.

Et pour inciter les Dakarois à profiter de l'offre culturelle, des étudiants passionnés d'art assurent la médiation entre les œuvres et le public. Seydouna Sow est l'un d'entre eux : « Etre là avec les gens, voir qu'ils sont émerveillés par une œuvre. Je ne peux pas tout savoir, les artistes ne pourront pas tout me dire. Et donc, là, va arriver une certaine subjectivité. On ne peut pas dire que l'art est parfaitement objectif et j'adore ça. »

Pour la deuxième année consécutive, le parcours a également intégré quelques lieux de cultures de la banlieue de Dakar. Sandiry Niang est l'un des artistes exposés. Habitant de Guédiawaye, à la sortie de la capitale sénégalaise, il invite les acteurs culturels à aller plus souvent voir ce qui se passe en banlieue : « Etendre cette politique et voir comment faire pour desservir ce genre d'activité dans la banlieue. Parce qu'il y a des artistes entiers dans la banlieue. »

Jusqu'au 16 décembre, vingt espaces culturels connectés les uns aux autres proposent donc de redécouvrir le meilleur de la scène artistique dakaroise.