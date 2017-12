Le Rodrigues Informations & Support Desk est enfin une réalité. Son lancement officiel a eu lieu ce lundi 11 décembre. L'inauguration s'est tenue dans les locaux de la National Empowerment Foundation (NEF) à la rue La Poudrière à Port-Louis en présence du chef commissaire de Rodrigues, Serge Clair, et du ministre de l'Intégration sociale, Alain Wong.

Avec l'introduction de ce desk, les Rodriguais ont à présent un endroit où ils vont pouvoir présenter leurs doléances. Mais pas seulement. Ils seront guidés et informés quant à leurs démarches administratives. Ce desk, situé en plein cœur de la capitale, sera ouvert du lundi au vendredi de 9 à16 heures.

Durant son discours, Serge Clair a déploré le langage méprisant de certains Mauriciens à l'égard des Rodriguais dans le passé. «Il faut que nous soyons traités comme des humains et pas par des mots déplacés comme c'est souvent le cas», dit-il en affirmant qu'il a lui-même subi de telles injustices à Maurice où il a passé une partie de sa jeunesse.

«On me traitait de "cabri Rodrigues". Mais devant ces remarques, je faisais en sorte de m'imposer en sport et dans les études face aux Mauriciens... » Serge Clair a soutenu que les deux îles ont quelque chose à partager et ont à apprendre l'une de l'autre.

Richesses des deux îles

Et le chef commissaire d'ajouter : «Nous partageons nos richesses avec tout le monde, nos piments ourite, nos piments verts et maintenant nous cherchons un moyen d'exporter l'ail et l'oignon qui seront mis dans des pots.»

De son côté, Alain Wong a soutenu que ce projet émane du Budget. «Le gouvernement avait décidé de mettre sur pied un comptoir dédié aux Rodriguais. Surtout pour ceux qui ont l'intention de vivre ici.»