Ile Maurice: Pravind Jugnauth à Paris pour le One Planet Summit

Theresa May, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Pravind Jugnauth... Ce qu'ils ont en commun ? Ils participeront au Sommet climat qui se tiendra le mardi 12 décembre en France.

Organisé conjointement par la France, les Nations unies et la Banque mondiale, ce sommet, baptisé One Planet Summit, aura lieu sur l'île Seguin, en banlieue parisienne, et sera consacré au financement des politiques climatiques. Il intervient deux ans après l'accord de Paris sur le climat.

Invitation personnelle

Pravind Jugnauth a pris l'avion dimanche soir. Il devra être de retour en fin de semaine. Le Premier ministre mauricien a reçu une invitation personnelle du président français, au cours du sommet conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne à Abidjan en Côte d'Ivoire.

Environ 4 000 participants et 800 organisations et acteurs publics et privés sont attendus au One Planet Summit. Une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement devront être de la partie, mais pas le président américain Donald Trump. Ce dernier sera néanmoins représenté par le chargé d'affaires de l'ambassade à Paris.

Déjeuner à l'Elysée

Du reste, le One Planet Summit avait été annoncé en juillet par Emmanuel Macron pour remobiliser sur le dossier du climat après la décision des Etats-Unis de se retirer de l'accord de Paris.

Le 12 décembre, les chefs d'Etat et de gouvernement seront reçus à déjeuner à l'Elysée par Emmanuel Macron. Ils se rendront ensuite par voie fluviale, sur la Seine, jusqu'à l'île Seguin.

L'ambition du Sommet climat est de «faire travailler les acteurs engagés sur la mise en oeuvre de projets d'une manière extrêmement concrète», selon le palais présidentiel de l'Elysée.

«Pas une énième rencontre politique»

Le président de la Banque mondiale a estimé que le Sommet sur le climat est une opportunité pour concrétiser sur le terrain des avancées en matière de lutte contre le changement climatique.

«Ce sommet est différent car il ne s'agit pas d'une énième rencontre politique à haut niveau, il va permettre de rassembler des groupes de personnes qui habituellement ne se rencontrent pas», a déclaré Jim Yong Kim.

3 500 milliards de dollars nécessaires

«L'un des sujets les plus importants est le niveau de financement, pour l'heure insuffisant, pour atteindre les engagements de l'accord de Paris», a expliqué Jim Yong Kim.

Il a souligné que «l'Agence internationale de l'Energie estime qu'il faudra en moyenne 3 500 milliards de dollars (d'investissements dans le secteur énergétique) chaque année pendant 30 ans pour contenir l'augmentation des températures à un minimum de 2°C».