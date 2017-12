Ile Maurice: #18 - Place au duel opposant Jack Bizlall à Tania Diolle

Les principaux candidats de la partielle du #18 défileront toute la semaine au cœur de la rédaction de l'express. Le match d'ouverture, ce lundi 11 décembre, oppose Jack Bizlall, candidat du Muvman premye me, à Tania Diolle, du Mouvement patriotique. Un face-à-face arbitré par Axcel Chenney.

Chronologie des événements

11 déc 2017 14:52

Conclusion: «Dimounn pa kapav rest zot lakaz», affirme Jack Bizlall

Le premier débat s'est conclu par un appel de Jack Bizlall aux Mauriciens pour qu'ils aillent voter. Il est également revenu sur la déclaration d'appartenance ethnique qu'il juge dangereuse.

11 déc 2017 14:46

Jack Bizlall: «Tous les Mauriciens doivent peser de leur poids sur l'élection du no18»

Il ne veut pas être traité comme les autres candidats car il a vécu sa vie sans scandale, déclare Jack Bizlall. Le candidat du Muvman premye me affirme que tous les Mauriciens doivent peser de leur poids sur l'élection du #18 car une élection partielle a un aspect social et économique national.

11 déc 2017 14:39

Tania Diolle: «Mo garanti ou Alan Ganoo pou déklar so bann avoirs»

Déclaration des avoirs. Pour Tania Diolle, c'est un sujet qui lui tient à cœur. Selon la jeune universitaire, son leader Alan Ganoo est celui qui l'a poussée à faire la déclaration de ses avoirs. Alan Ganoo non plus n'aurait aucune difficulté à déclarer ses avoirs, souligne la candidate.

11 déc 2017 14:34

Jack Bizlall: «Nita Juddoo insiste sur sa confiance en son leader»

Nita Juddoo est une suiveuse. C'est ce qu'a déclaré Jack Bizlall lorsqu'Axcel Chenney lui demande pourquoi il ne faut pas voter Nita Juddoo. La jeune femme parle simplement trop de son leader, affirme le vétéran.

11 déc 2017 14:30

Tania Diolle: «Je pardonne à Joanna Bérenger. Qu'elle se débrouille pour trouver une explication»

C'est ce que Tania Diolle a répondu à Axcel Chenney lorsque celui-ci lui a demandé si les propos de Joanna Bérenger seront utilisés contre cette dernière durant la présente campagne ou en 2019.

11 déc 2017 14:27

Tania Diolle: «Le moyen pour un mandant d'avoir des informations c'est à travers son député»

A l'ère d'internet et d'une société hyperconnectée, Tania Diolle insiste que c'est à travers un député que les mandants reçoivent des informations du Parlement. Les mandants sont marginalisés, affirme-t-elle.

11 déc 2017 14:21

Jack Bizlall sur le salaire minimum: «Mo pé ékrir enn let a Pravind Jugnauth»

Il compte écrire une lettre à Pravind Jugnauth sur le salaire minimum. Toutefois, Jack Bizlall ajoute que s'il était au Parlement, il pourrait faire passer le message et amener le débat au sein de l'Hémicycle.

11 déc 2017 14:13

Jack Bizlall: «Seki mo pa aprésié chez Tania c'est l'opportunisme»

Tania Diolle est une opportuniste qui a attendu que la situation déraille pour émerger. Un commentaire de Jack Bizlall que Tania Diolle n'a pas apprécié. «J'ai le même engagement que toi et un bilan sauf que tu es plus âgé», a répliqué la jeune femme.

11 déc 2017 14:03

Tania Diolle: «Aucune garantie que le MP ne va pas faire alliance»

Le renouveau politique. C'est le mot clé dans les discours que tient Tania Diolle pour cette campagne. Mais la jeune femme avoue qu'elle ne peut donner aucune garantie que le MP n'ira pas en alliance avec un parti traditionnel. «A Maurice, c'est difficile d'ignorer les autres partis», dit la jeune femme.

11 déc 2017 14:00

Jack Bizlall: «Mo préokipasion sé fer la diférens ant engazman politik ek lor terin»

Il a une histoire et un bilan et il a beaucoup travaillé sur le terrain. Jack Bizlall a énuméré ses différents combats au fil des années. «Il ne faut pas nier mon apport mais bâtir dessus», a déclaré le leader du Muvman premye me.

11 déc 2017 13:51

Tania Diolle: «Bizin aret regard en arier»

«Bann reflex leaders zordi zot date de kan bannla ti jeunes. Moi mo p get lavenir. Mo apran de listwar mé mo pa dakor gard mem reflex.» Pourquoi, alors, a-t-elle rejoint un parti avec Alan Ganoo à la tête, alors que ce dernier est politicien de carrière ? Elle répond qu'Alan Ganoo a l'esprit très ouvert et a quitté le MMM car le parti ne permettait pas le changement. La défaite aux élections générales de 2014 n'y était pour rien ? Non, affirme la jeune femme.

11 déc 2017 13:47

Jack Bizlall: «Nou bizin aret atard nou lor bann kestion bet»

Le citoyen n'a pas d'âge. Déclaration de Jack Bizlall face à Axcel Chenney qui lui demande pourquoi à 71 ans, il ne veut pas laisser la place aux jeunes. Pour le politicien de carrière, le monde bouge et évolue drastiquement. Il ne faut pas s'attarder sur des questions bêtes, estime Jack Bizlall.

11 déc 2017 13:39

Tania Diolle: «Je n'appartiens à aucun parti politique»

La première intervenante de ce duel, Tania Diolle, répond à la question d'Axcel Chenney. La jeune universitaire a quitté le Mouvement militant mauricien (MMM) pour être candidate du Mouvement patriotique (MP). Selon la jeune femme, son adhésion au MP est tout à fait légitime car elle n'appartient à aucun parti politique. Elle a sa liberté de conscience, déclare-t-elle.

11 déc 2017 13:32

Le duel est lancé

Début du face-à-face entre Jack Bizlall, candidat du Muvman premye me, et Tania Diolle, qui brigue les suffrages pour le Mouvement patriotique.

