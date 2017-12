C'est par la voix de la Ministre des Droits Humains que le Gouvernement congolais a réagi, avec véhémence, au dernier rapport publié par l'ONG Human Rights Watch au sujet du prétendu recrutement des éléments M23 par le régime de Kinshasa, pour mater la population pendant les manifestations de 2016.

Très fâchées, les autorités congolaises rejettent ce rapport qu'elles qualifient de «ridicule». Non seulement ce document signé Ida Sawyer n'a aucune crédibilité, mais aussi il comporte des accusations grossières. Telle est la réaction de Marie-Ange MUSHOBEKWA, au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier à Kinshasa. Comment un gouvernement peut-il recruté ses ennemis comme des mercenaires ? S'interroge la Ministre des Droits Humains, en révélant qu'il y a déjà une plainte sur la table du Gouvernement congolais contre Ida Sawyer, auteur de ce rapport, pour diffamation. L'occasion était également propice pour MUSHOBEKWA de rappeler et de fixer l'opinion nationale et internationale sur le comportement des ex- M23 qui violent certains accords signés à Addis-Abeba et à Nairobi. Retrouvez, ci-dessous, en intégralité, la réaction du Gouvernement à travers son Excellence Madame la Ministre des Droits Humains, Marie-Ange MUSHOBEKWA en réponse au rapport de Human Rights Watch du 4/12/2017.

Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale,

J'interviens ce jour, pour répondre aux accusations sans fondement, formulées par l'ONG Human Rights Watch, qui a publié un rapport le 04/12/2017 dans lequel elle accuse le gouvernement de la République Démocratique du Congo d'avoir recruté des éléments de l'Ex-mouvement rebelle dénommé M23, pour réprimer les manifestations de l'opposition en décembre 2016.

Comme je l'ai souligné à travers certains médias il y a 48 heures, ce rapport est simplement RIDICULE. Du premier mot jusqu'au dernier, on ressent la haine et la rage de Madame Ida SAWYER envers et contre les autorités de la République Démocratique du Congo pour des raisons qui lui sont propres. Comment comprendre qu'une ONG de défense des droits de l'Homme, sensé rester NEUTRE et formuler des critiques constructives afin de permettre une meilleure promotion des droits de l'Homme, peut montrer ouvertement son penchant pour un groupe politique et décider de lyncher publiquement un autre ?

Madame Ida SAWYER peut-elle prouver aujourd'hui à la face du monde que la non-organisation des élections présidentielle et législatives en décembre 2016 est la cause d'instabilité à l'Est de la République Démocratique du Congo ?

Nous savons tous ici que les différents groupes armés qui opèrent dans cette partie de notre pays, pour la plupart, y sèment la terreur depuis 1993-1994 et toute la communauté internationale sait pourquoi. Le gouvernement de la République fait tout ce qui est de son pouvoir pour éradiquer tous ces groupes qui déstabilisent toute la sous-région des Grands Lacs et c'est pourquoi l'Accord d'Addis-Abeba a été signé le 24 Février 2013 pour mettre fin à ce phénomène.

Je voudrais rappeler à Madame Ida SAWYER que lorsque le M23 a commencé à opérer à l'Est de la République Démocratique du Congo, se servant de certains pays voisins comme base-arrière, c'était en 2012. En ce temps-là, ses revendications n'avaient rien à voir à l'organisation des élections dans le délai.

Comment une ONG aussi respectable que Human Rights Watch, voudrait faire avaler au monde la thèse selon laquelle les membres d'un groupe rebelle, qui a commis des atrocités à l'Est de la République Démocratique du Congo, que le monde entier a dénoncé et condamné il y a quatre ans, seraient aujourd'hui des victimes malheureuses manipulées par les officiers des FARDC, puis abandonnés à leur triste sort dans des camps des refugiés au Rwanda et en Ouganda ?

Dans son rapport, Human Rights Watch souligne qu'un combattant du M23, aurait dit que son recruteur, officier des FARDC lui aurait dit : « la guerre ne sera pas dure ; nous lutterons contre des manifestants qui ne seront pas armés». Si tel était le cas, et si on reste logique, l'armée congolaise avec 140.000 hommes et la Police nationale avec plus de 100.000 hommes, toutes bien équipées, pourquoi les autorités congolaises auraient eu besoin de recruter des combattants d'un mouvement rebelle, non entraînés, pas équipés et surtout affaiblis parce que mal nourris dans des camps des refugiés ?

Madame SAWYER affirme que beaucoup de combattants du M23 lui ont dit qu'ils étaient fatigués de vivre dans les camps et ont été reconnaissants de l'opportunité de rentrer en RD Congo et d'être rémunérés, après avoir passé des années à l'étranger dans des conditions misérables. Cela prouve à suffisance que ces combattants que Madame Ida SAWYER aurait rencontrés, seraient capables d'inventer n'importe quelle histoire pour pouvoir sortir de ces camps misérables qui les fatiguent. Et que leurs affirmations n'ont AUCUNE crédibilité. Ce ne sont que des accusations GROSSIERES, qui ressemblent à un règlement de compte.

En bref, le désormais ex-mouvement rebelle M23 a été combattu et anéanti par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo pour une raison évidente, rétablir l'ordre public et l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue du territoire national.

Ces forces négatives s'étant repliées dans les pays voisins, à savoir, le Rwanda et l'Ouganda, l'Union Africaine et de l'ONU avaient proposé un schéma de sortie de « crise ».

Ainsi, un accord a été signé à Addis-Abeba le 24 Février 2013 et la signature des déclarations de Nairobi a eu lieu le 12 décembre 2013, portant notamment sur la démobilisation des combattants du M 23. Mais malgré tous les efforts du gouvernement, l'ex-mouvement rebelle M23 a continué à violer le dit accord. Ces lignes qui suivent sont documentées et vérifiables.

Le 10 /11/2016 une soixantaine d'éléments ex-M23 se sont infiltrés dans la localité de SARAMBWE à plus ou moins 30 km au sud d'ISHASHA en territoire de Rutshuru en provenance de l'Ouganda sous le commandement de l'ex colonel SULTANI MAKENGA. Cette infiltration fut confirmée de manière officielle le 11/11/2016 par l'ex-chef de renseignements de l'UPDF (Uganda People's Defense Force). L'auteur du rapport susmentionné a affirmé que SULTANI MAKENGA a quitté sa résidence de Kampala pour rentrer dans "son Pays" la RDC ;

En date du 11/11/2016 des affrontements ont éclaté entre les FARDC et les ex M23 qui ont mis ces derniers en déroute laissant derrière eux des effets militaires ;

Le 18/11/2016 le Coordonnateur National du Mécanisme des Suivi a remis à Monsieur Mamane SIDIKOU, Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC, un mémo faisant état de la disparition de Monsieur SULTANI MAKENGA de sa résidence surveillée de Kampala ;

Le 24/11/2016, poursuivant ses efforts le Coordonnateur du MNS a eu un entretien avec Monsieur Saïd DJINNIT, Envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs sur la reprise des hostilités et les violations flagrantes de la part du M23 de l'Accord d'Addis-Abeba et de la Déclaration de Nairobi ;

A partir du 13/01/2017, SULTANI MAKENGA et ses hommes ont quitté le camp de BIHANGA en Ouganda pour s'installer à 13 km de la frontière de Bunagana en RDC précisément dans la localité de KISORO. Le 14 et 15 janvier, ils vont s'infiltrer en territoire de RUTSHURU où ils seront repérés le 17 janvier à plus au moins 6km à l'Est de CHANZU.

Un peloton en provenance du Rwanda en passant par NYABIREREMA, par le parc de MGAHINGA en Ouganda a eu à faire jonction avec SULTANI avant d'ériger un campement entre les monts MIKENO et KARISIMBI dans le parc de VIRUNGA ;

Le 18 janvier 2017, un contingent d'ex combattants M23 des camps de BIHANGA et RWAMANDJA a été signalé prenant la route de KISORO en face de BUNAGANA, seuls quatre d'entr'eux ont été appréhendés par la police Ougandaise à MBARARA et KABALE ;

Le 28 janvier 2017, un affrontement opposa les éléments des FARDC aux combattants de l'Ex M23 à plus ou moins 13km au nord-est de KIBUMBA dans le territoire de NYIRAGONGO. Ces combattants ont poussé une centaine d'éléments rebelles à fuir vers le RWANDA où ils ont été visités par le mécanisme conjoint de vérification élargi de la CIRGL et du CICR ;

En février 2017, les FARDC et les ex M23 se sont de nouveau affrontés aux environs de la colline de SONGO et de ces affrontements, 58 autres combattants se sont repliés en Ouganda. Ceci fut confirmé par l'enquête menée par le mécanisme conjoint de vérification élargi à la demande du gouvernement, qui, en date du 1er mars 2017 confirma que les ex M23 sont partis du Rwanda et de l'Ouganda pour s'engager dans des activités militaires sur le territoire congolais. Au regard de tout ce qui vient d'être dit, il y a lieu de s'interroger sur la véracité du rapport de Human Rights Watch dans la mesure où au temps indiqué dans ledit rapport, la RDC était résolument en train de faire face aux multiples incursions du M23 sur son territoire en violation flagrante des accords d'Addis-Abeba et des déclarations de Nairobi.

Kinshasa, le 07décembre 2017