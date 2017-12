Congo-Kinshasa: Santé - Pourquoi dit-on que l'eau, c'est la vie ?

Pourquoi l'eau est-elle si importante dans le corps humain ? Certes, il est dit que l'eau, c'est la vie et c'est avec raison. Pourquoi ? Tout simplement parce que, par l'exercice de ses fonctions normales, le corps humain perd continuellement entre 2 à 3 litres d'eau par jour.

Et, pour que le corps reste en bonne santé, cette eau qu'il perd doit nécessairement être remplacée sans attendre que l'organisme commence à se déshydrater. Voilà pourquoi, il est très important de boire souvent de l'eau sans attendre d'avoir soif. Au moment où l'on commence à ressentir la soif, ce corps fait de chair s'est déjà déshydraté de 0,8% à 2% de son poids.

En effet, les scientifiques avancent quelques uns des nombreux rôles que joue l'eau dans les fonctions du corps. Tout d'abord au niveau du cerveau, les tissus cellulaires de notre cerveau sont composés de 85% d'eau. Quand on n'est pas bien hydraté, le cerveau peut être le premier a en ressentir les effets, avec des maux de tête, un manque de concentration et une réduction de notre faculté de mémorisation à court terme. Les mêmes scientifiques avancent que même notre capacité de calcul et notre dextérité psychomotrice peuvent être réduites. Ceci est dû au fait que la déshydratation réduit le niveau de production d'énergie dans le cerveau. Des études ont montré que la faculté de concentration d'un individu décroit progressivement dès que le corps est sujet à une déficience en eau de 1 à 2%.

Par ailleurs, l'eau dans notre sang est constituée à 95%. C'est elle (l'eau) qui véhicule les nutriments jusqu'aux cellules de notre organisme et en élimine les déchets. Quand on est déshydraté, le mécanisme qui régule la pression du sang ne fonctionnera pas correctement ; ce qui peut conduire à une augmentation de la pression artérielle. La peau, quant à elle, est constituée pour 70 % d'eau. La peau, dit-on, est le plus grand organe du corps humain. Chaque jour, on perd de l'eau par évaporation à travers la peau. Le milieu dans lequel nous vivons (avec l'air conditionné et le chauffage, un taux bas d'humidité, les savons et les autres nettoyants), peut endommager les couches supérieures de l'épiderme et réduire sa capacité à garder un niveau d'hydratation convenable.

Si on ne boit pas assez pour compenser l'eau que notre corps perd, notre peau devient sèche. Les crèmes hydratantes peuvent soigner les symptômes mais la solution la plus simple, c'est encore d'hydrater par l'intérieur en buvant un verre d'eau.

De même que chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour fonctionner correctement. En moyenne, une personne est constituée de 50 à 75% d'eau, 2/3 desquels sont transportés par les cellules. S'il n'y a pas assez d'eau dans le corps, ces cellules ne peuvent effectuer efficacement leurs rôles, tels que le transport de nutriments et l'élimination des déchets.

Pour leur part, les os sont composés à 22% d'eau en moyenne. C'est toujours l'eau qui assure la souplesse des mouvements de nos articulations. Le cartilage qui se trouve à l'extrémité de chaque os contient de l'eau pour assurer la lubrification des mouvements de nos articulations. Quand elles sont bien hydratées, les deux surfaces glissent bien l'une contre l'autre, et quand elles sont déshydratées, le danger de frottement augmente ; ce qui peut causer la détérioration des articulations et provoquer les affections telles que l'arthrose.

Quant au cœur, il est composé de 77% d'eau. Les études cliniques ont montré qu'une bonne hydratation peut améliorer la manière dont notre cœur fonctionne et ainsi réduire le risque de développer des maladies cardiaques.

Dans nos reins, l'eau occupe 80%. Leur fonction est d'éliminer les déchets que l'organisme produit, ces déchets qui sont dissous dans l'eau. Quand l'organisme manque d'eau, les déchets ne sont pas éliminés efficacement ; ce qui peut endommager les reins. The National Kidney Research Foundation recommande de boire 2 litres d'eau par jour pour réduire le risque de calculs rénaux.

Par contre, le foie est composé de 73% d'eau. Sa fonction est de transformer les graisses du corps en énergie utilisable. Mais, si le foie est obligé d'aider les reins dans leurs fonctions à cause d'une consommation d'eau insuffisante, le corps va stocker des graisses supplémentaires alors qu'elles auraient été brûlées si la consommation d'eau avait été suffisante. Tandis qu'en ce qui concerne nos poumons, notre corps a besoin d'eau pour respirer. Une personne perd entre ½ et 1 litre d'eau par jour simplement en respirant. Les poumons se composent de 80% d'eau. Pour absorber de l'oxygène et éliminer le dioxyde de carbone, nos poumons doivent être humidifiés en permanence. La déshydratation peut ainsi rendre la respiration plus difficile. Donc, pas pour rien qu'on dit que l'eau, c'est la vie.