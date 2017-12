"Il faut absolument soutenir l'Appel d'urgence lancé par les églises afin de mobiliser les fonds nécessaires pour acheminer une aide humanitaire d'urgence, alimentaire et médicale pour sauver des centaines des milliers des vies humaines et éviter une aggravation de la crise dont les conséquences sont incalculables pour le pays et la région. Selon le PAM, prolonger une crise humanitaire entraîne souvent une crise sécuritaire".

Dans ce contexte alarmant, Samy Badibanga Ntita, Député National, ex-Premier Ministre, Leader des Progressistes et fils du terroir, s'associe à la déclaration des églises pour la tenue urgente d'une conférence internationale des donateurs. Parce qu'à son avis, nul n'a le droit de fermer les yeux, ni de se détourner d'une population de l'espace Grand Kasaï, au Centre de la RD. Congo qui, aujourd'hui, est abandonnée et dont la tragédie humaine appelle à la fraternité mondiale, à la solidarité humaine et au secours humanitaire d'urgence.

Badibanga décrit, ici, la situation et dresse un tableau sombre, dans le condensé qui se passe de tout commentaire.

Puis, dans cette même édition, il y a lieu de découvrir également l'appel d'urgence des églises sur la tenue de cette conférence internationale des donateurs en rapport avec le drame humanitaire survenu au Grand Kasaï.

Le Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya et le Révérend Docteur André Bokundoa-Bo-Likabe l'ont signée respectivement, au nom des églises catholique et protestante.

Selon ces deux Hauts Responsables des confessions religieuses, pour venir en aide à cette population meurtrie, frappée dans sa chaire et dans sa terre, les églises, soutient-ils, dans cette déclaration, lancent un appel à la solidarité mondiale, à la famille des chrétiens, aux organisations non gouvernementales ainsi qu'à la communauté internationale pour se réunir le plus vite, dans la fraternité humaine, afin de rassembler les moyens matériels et humains permettant de venir au secours de cette population en perdition.