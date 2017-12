Congo-Kinshasa: Enjeux des élections 2018 - Udps - Bruno Tshibala succède à Etienne Tshisekedi!

Il a été choisi comme nouveau Président de l'Union pour la démocratie et le progrès social (Udps), parti laissé par Etienne Tshisekedi dont il se déclare hériter politique. Sur 487 participants à ce grand événement, 483 ont voté pour Bruno Tshibala.

C'est le résultat issu du deuxième congrès de l'Udps. Hier, ces assises se sont clôturées au Centre Marie-Antoinette. Ouvert depuis le jeudi 9 décembre, le deuxième congrès extraordinaire de l'Udps convoqué par le Conseil national provisoire autour du thème : "normalisation, réconciliation et revitalisation du parti Udps", se termine, enfin, avec le couronnement de Bruno Tshibala Nzenzhe.

L'homme aux lunettes noires se veut le successeur digne d'Etienne Tshisekedi à la tête de la fille aînée de l'Opposition. La candidature de l'actuel Premier Ministre a été massivement soutenue par les militants venus de tous les coins et recoins de la Ville-province de Kinshasa. Et, aussi, de toutes les autres provinces du pays et de la diaspora. C'était un grand moment pour le Premier ministre issu de l'Opposition, lui, qui a milité 36 ans durant aux côtés d'Etienne Tshisekedi. Outillé d'une expérience politique de longue date, Bruno Tshibala a galopé tous les six critères établis par le comité pour désigner le successeur du lider maximo. Notamment, avoir une expérience de plus au moins 15 ans de combat politique au sein du parti, être au moins gradué, avoir la capacité de travailler sous pression, être de la nationalité congolaise d'origine et avoir un leadership rassembleur.

Face à trois candidats retenus pour le vote, Kamulombo Sylvain, Mbinga Aubin et Tungunga Etienne, Bruno Tshibala a marqué une victoire historique, soit 483 voix sur 487, dont 3 voix seulement au premier candidat cité, une voix au second. Ce dernier a témoigné sa profonde gratitude à l'endroit des combattants et combattantes de l'Udps qui l'ont élu à la tête de ce parti. "Merci pour ce que vous venez de faire pour moi", a-t-il lâché. Pour la suite, "je m'engage à faire tout ce qui est possible à l'exercice des mes fonctions avec vous tous", a-t-il poursuivi, tout en promettant de conduire l'Udps selon le modèle d'Etienne Tshisekedi.

Décédé depuis le 2 février de cette année, 10 mois passés de quelques jours à cette date, Bruno Tshibala a affirmé ouvrer pour organiser des obsèques dignes du père de la démocratie en République Démocratique du Congo, dont le corps se trouve encore à Bruxelles en Belgique. Pour Bruno Tshibala, tous les membres partis de l'Udps doivent revenir au bercail. L'homme se dit "prêt à se rendre à pied ou à vélo pour rencontrer tout enfant de l'Udps où qu'il se trouve afin de le ramener à la maison", a-t-il déclaré devant les congressistes.

En outre, l'Udps a besoin de tout le monde, a-t-il martelé. Ainsi, "ne vous trompez pas. N'écoutez pas les vendeurs d'illusions", a-t-il instruit les militants.

Pour lui, l'Udps doit conclure des alliances sérieuses afin de triompher aux prochaines élections en République Démocratique du Congo, tout en laissant entendre que ce parti n'est pas à vendre. Donc, il ne fera pas partie des partis politiques corrompus de la République, selon sa vision et philosophie progressiste, de construire une Udps unie et forte plus que jamais.