Congo-Kinshasa: Sénat - Jacques Djoli - "Le budget 2018 s'éloigne des objectifs assignés au Gouvernement"

Les sénateurs, lors du débat général, ont, en effet, constaté qu'il n'y a aucune innovation. Dans le vif du débat, ils ont démontré qu'un budget de 5 milliards de Usd pour une population de plus ou moins 80 millions d'habitants avec un taux de croissance de 4% alors que son accroissement oscille autour de 1%, il y a de quoi se poser des questions et beaucoup même.

Léon Engulu s'est même repenti d'avoir contribué au départ des Colons belges. A tort ou à raison, il a expliqué au Ministre d'Etat, ministre du Budget comment l'agriculture intervenait à 40 % au budget de l'Etat et d'autres faits connexes comme la gratuité des soins médicaux et de scolarité.

Faisant l'économie de cette loi qui a atterri au Sénat à 7 jours de la clôture de la session budgétaire, il l'a circonscrite en quatre points essentiels notamment, sur le plan politique et sécuritaire, caractérisé par la persistance des foyers de tension dans le Grand Kasaï et le Katanga ; la résurgence des groupes armés dans le Grand Kivu et la poursuite des opérations d'enrôlement des électeurs ainsi que la publication du calendrier électoral. Loin de l'écouter, les Sénateurs lui ont rappelé la mission principale assignée à ce gouvernement par l'Accord global et inclusif. C'est l'organisation des élections. Jacques Djoli n'est pas passer par le dos de la cuillère pour affirmer que le budget 2018 s'éloigne des objectifs assignés au Gouvernement". Ainsi, deux préoccupations majeures ont chauffé les esprits des Sénateurs. L'argent pour les élections et le plan de décaissement qui ne sont pas lisibles dans ce Budget 2018.

