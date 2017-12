Alfred Kamba, coordonateur interprovincial du Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la gestion des finances publiques, "Profit-Congo ", a effectué le déplacement de la ville de Lusambo dans la nouvelle province de Sankuru issue du Kasaï Oriental dans son ancienne configuration.

Il était accompagné de son assistant administratif et financier, de son secrétaire et de l'expert de la DGRKOR. Le but de la mission était d'appuyer la Direction Provinciale des Recettes du Sankuru (DPR-SA) dans le recensement des contribuables. Il s'agit spécifiquement d'identifier les assujettis à l'impôt foncier, à l'impôt sur les revenues locatifs ; élaborer les répertoires des assujettis par nature d'impôts et taxes ; projeter la mobilisation des recettes dus aux impôts et taux susvisés. Mais, aussi, encadrer la mobilisation des recettes après le recensement et, enfin, impliquer la société civile à travers ses différentes structures dans la constitution de base des données permettant des prévisions réalistes.

Arrivé à Lusambo, chef-lieu de la province du Sankuru, le Gouverneur Berthold Ulungu a salué le partenaire Profit-Congo pour le choix porté sur sa province. Ce, pour un appui de l'organisation du recensement des assujettis aux impôts et taxes provinciaux et locaux. Cela aura lieu respectivement, dans les villes de Lusambo, Lodja et Tshumbe. Une activité qui vient à point nommé car cela va permettre à la DPR-SA de la province nouvellement démembrée d'accroître sa capacité mobilisatrice des recettes en se basant sur un répertoire fiable. Il a, ensuite, demandé aux équipes de l'administration fiscale et de la société civile de descendre dans les quartiers et avenues de Lusambo en vue d'aller de porte en porte pour la constitution du répertoire des contribuables.

Et ce, pour une forte sensibilisation de la population.

A son tour, Alfred Kamba de Profit-Congo a émis le vœu de voir la société civile, les membres de la FEC et les cadres de base des quartiers s'approprier cette campagne, tout en invitant la population à payer l'impôt et taxe pour doter la province de Sankuru des moyens de sa politique. Car, il est constaté, déclare-t-il, que l'impôt sur les revenus locatif n'est jusque-là connu que par les détenteurs des maisons prises en location par les ONG et Organismes internationaux ainsi que les maisons à usage commerciale. Il est encore très mal connu par la majorité des bailleurs et des locataires, surtout pour les maisons à usage résidentiel. D'où, y a-t-il nécessité d'impliquer la société civile pour que la population s'approprie cet impôt, a-t-il conclu. Au terme de cette campagne, 4.674 assujettis aux différents taxes et impôts ont été identifiés à la grande satisfaction des responsables de la DPR-SA.