Madagascar: Droit de l'Homme - La CNIDH dénonce la loi du plus fort

En marge de la présentation de son rapport d'activité annuel jeudi à l'hôtel Carlton, Mireille Rabenoro, présidente de la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme (CNIDH) a déclaré que des citoyens commencent à approcher la CNIDH pour lui faire part de leurs problèmes.

« La loi du plus fort a tendance à se généraliser en ce moment. Heureusement, les gens qui se laissaient faire auparavant, approchent de plus en plus la CNIDH pour porter leur revendication », a-t-elle affirmé. Selon elle, les habitants des localités que les membres de la CNIDH ont pu visiter commencent à lui faire de plus en plus confiance. « On voit de plus en plus de personnalités issues de communautés locales se manifester et prendre la direction d'un mouvement de plus en plus structuré », a-t-elle soutenu.

Il faut également savoir que la Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme a fait preuve de détermination malgré un cruel manque de moyen. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Freddie Mahazoasy, représentant le président de l'Assemblée nationale, a fait remarquer cette lacune qui n'est pas sans répercussions dans les activités de la CNIDH. « Pour le moment, vos moyens ne sont pas encore conséquents pour permettre de vous rapprocher du but. En dépit de ces entraves évidentes, vous avez mis un point d'honneur à produire, déjà avant la fin de l'année, un rapport sur l'état des droits de l'Homme à Madagascar, dont la réalisation constitue sans doute un véritable parcours du combattant », a-t-il soutenu.

Beaucoup reste à faire

Dix sept régions sur les vingt deux existantes ont été visitées par la CNIDH. Lors de leurs descentes sur terrain, les membres de la CNIDH ont reçu plusieurs plaintes concernant des étrangers voulant expulser des habitants installés depuis déjà plusieurs années sur un terrain. « Les plaintes qui nous sont déposées concernent le plus souvent le domaine foncier. Beaucoup se plaignent des étrangers qui prétendent posséder le terrain sur lequel ces habitants ont bâti leur maison des années auparavant », a expliqué Mireille Rabenoro lors d'un entretien.

Les dossiers qui ont fait sensation cette année sont, sans contexte, l'affaire Antsakabary et l'affaire Clovis. Ces deux « cas d'injustice » ont connu des évolutions relativement positives depuis le commencement des enquêtes. « Le dossier Antsakabary est depuis peu introduit à la justice. Il faudra être patient pour avoir des résultats car je pense que le procès sera plus long. Concernant l'affaire Clovis, il est sorti de prison en juillet. Toujours est-il qu'un sursis pèse sur lui. Notre objectif est de lui enlever toute forme de peine », a déclaré la présidente de la CNIDH.