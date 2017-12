Tunisie: MOKTHAR TLILI (EX-SÉLECTIONNEUR NATIONAL) - «Tout est possible!»

Parlons maintenant de notre équipe nationale et de nos moyens. Personnellement, je suis très… Plus »

L'exploit est possible. Avec un nul et une victoire sur le Panama, nos chances seront intactes pour passer au second tour.

Le Panama reste pour nous une inconnue et c'est sa première participation à une phase finale de la Coupe du monde. La Tunisie est classée 1ère dans le continent africain. Certes, la Belgique et l'Angleterre sont deux équipes assez fortes en individualités, mais en dépit de ça, nos chances sont intactes pour tenir la dragée haute aux Anglais lors de notre premier match face à eux. Ce sera pour nos joueurs, un match de coupe.

