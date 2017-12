Tunisie: Yosr Saâdallah (ancien arbitre international) - «La sensibilisation est nécessaire»

Parlons maintenant de notre équipe nationale et de nos moyens. Personnellement, je suis très… Plus »

Cela nécessite de gros moyens matériels et humains tels que les caméras, les techniciens, etc. Il reste quand même possible à appliquer dans les grands rendez-vous ou les manifestations internationales.

Au mois d'août dernier, j'ai pris part à un stage des arbitres qataris qui se déroule chaque année dans un pays. La dernière fois ce fut à Tabarka et parmi les animateurs du stage il y avait Néji Jouini et le Japonais Osaka.

Ce système peut être appelé à la rescousse dans quelques rares cas épineux et difficiles à déchiffrer dans un match. Mais pour ce faire, il faut que le technicien qui manipule le VAR soit, lui aussi, un arbitre de même niveau que l'arbitre de champ pour que l'interprétation de l'action et la décision qui s'ensuit soient bien concertées.

Il y a beaucoup de côtés positifs dans l'utilisation de ce système qui contribue amplement à diminuer les fautes d'arbitrage spécialement en ce qui concerne, le hors-jeu, le penalty, l'identification d'un joueur à sanctionner, etc. L'arbitre, qui est un être humain loin d'être infaillible, a besoin de ce genre d'outil pour l'aider à être plus proche de l'équité escomptée.

