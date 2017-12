Tunisie: Pour que justice soit faite !

Tout est parti lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2010 au Stade de France entre les «Bleus» et l'Irlande.

Ce jour-là, Thierry Henry, l'attaquant français, avait contrôlé la balle de la main avant de marquer le but et d'offrir la qualification à son pays. A l'insu de l'homme en noir, bien entendu, et de son assistant. Qu'on le veuille ou non, l'Irlande avait été lésée d'une participation au Mondial d'Afrique du Sud. Dans notre championnat, les exemples ne manquent pas. Les derniers en date ont été vus lors du choc entre l'Etoile Sportive du Sahel et l'Espérance Sportive de Tunis.

Les Etoilés ont été privés d'un penalty, ce qui a engendré la colère des joueurs locaux et des scènes de violence sur le terrain. Une semaine plus tard, le Club Africain a perdu le derby suite à un penalty inexistant et a été également privé d'un penalty indiscutable. L'erreur est humaine, dira-t-on, mais la part de responsabilité des hommes en noir est également importante dans ces erreurs d'appréciation.

Limiter les dégâts

C'est pourquoi la Fifa a pris l'initiative d'effectuer un essai lors de la prochaine Coupe du monde en Russie. Auparavant, l'Italie a pris les devants et c'est aujourd'hui l'unique pays à utiliser la vidéo dans son championnat local. Il y a quelques semaines, le choc Juventus-Lazio de Rome a vu l'arbitre du match siffler un penalty et sanctionner un joueur romain alors qu'il avait ordonné auparavant un corner. Cela grâce à la vidéo, après s'être assuré que la faute du défenseur romain était évidente. L'homme en noir a rendu donc justice à la Juventus.

Attention, toutefois !La vidéo assistance n'est utilisée que dans trois cas d'espèce précis selon la Fifa. Elle entre en service pour annuler ou valider un but, voir si le penalty existe ou non et punir les éventuelles fautes des joueurs par un carton rouge. Elle sera également mise en service lors du prochain Chan au Maroc en janvier 2018. L'idée n'est pas mal du tout. Après la Coupe du monde 2018, elle devrait être généralisée et mise en service dans tous les championnats.

Cela demande sans doute des moyens financiers. La Fifa doit intervenir sur la question et fournir des subventions aux pays qui en ont besoin. La vidéo va rendre beaucoup de services. Elle va d'abord atténuer les erreurs arbitrales. Elle aura automatiquement un impact positif sur le comportement des joueurs sur le terrain. Ces derniers ne se sentiront plus lésés et, cela va de soi, l'arbitre aura à gérer deux équipes disciplinées.

Plus de conflits alors et de batailles rangées comme on en voit souvent sur nos aires de jeu. Maintenant, il ne reste plus que la volonté des décideurs pour que cette technologie fasse son apparition dans nos stades. Le salut passe peut-être par la vidéo.