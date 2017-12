Tunisie: Les ruminations et les regrets en chacun d'entre nous

Des états d'âme et des justifications

La construction-même de l'ouvrage est à l'image de ces hésitations profondes qui sont devenues les éléments fondateurs de son être. C'est comme s'il craignait de se livrer trop entièrement s'il entamait directement les dix-sept nouvelles qui font le volume.

Pas moins de dix autres textes, à commencer par cinq introductions, expriment des états d'âme et des justifications sans fin. Non pas que les nouvelles soient, à proprement parler, exemptes de ces états d'âme, elles ne le sont pas et telle est en vérité la nature de l'ouvrage : des ruminations incessantes qui flirtent avec les frontières de l'auto-flagellation.

C'est un parcours qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une auto-psychanalyse mais, contrairement à cette forme de thérapie, elle ne s'adresse pas à un praticien mais plutôt à cette femme idéale qui le hante, et parfois même à sa propre conscience sous la forme de monologues souvent oppressants.

Au fil des deux dizaines des premières pages, on se prend à croire que cette idéalisation ne peut signifier qu'une absence de commerce avec le monde féminin réel. Et on est donc très surpris d'apprendre qu'il a une fille, Rym, qu'il adore au-delà de toute mesure, certainement parce que son épouse a rendu l'âme seulement une heure après l'avoir mise au monde. La description de la dévotion qu'il a tout de suite mis à s'occuper de la petite mi-orpheline est singulièrement touchante.

Il finit par affronter, au figuré, l'image du père

Pourtant, nous découvrons qu'il nous mène en bateau le jour où il l'accompagne à l'école pour la énième fois et que le vieux monsieur qui vend aux enfants des friandises devant l'établissement lui demande pourquoi il vient tout seul tous les jours. En réalité, la petite fille a été emportée par un accident de voiture et elle ne survit que dans sa seule imagination, dans son seul souvenir et dans sa douleur.

Le souvenir, ou l'illusion du souvenir, de la femme idéalisée qu'il a tant aimée le reprend de nouveau. Il tourne en rond... et, comme de juste, il finit par affronter, au figuré, l'image du père. Il lui en veut, évidemment.

Pourquoi est-il mort sans le lui dire, sans lui laisser ces quelques conseils que les pères sont censés laisser à leurs enfants, sans lui léguer une expérience et une pensée ? Des pages d'un mélange d'amour, de crainte, d'interrogations, de souvenirs.. le tout tellement vivace et présent que l'on voit tout de suite la blessure encore béante qui s'ajoute aux autres blessures, comme celle causée par sa maîtresse d'école, jadis quand il était enfant. Il l'adorait pourtant mais sa gifle à la vue de son croquis de nu en cours de dessin le marquera du sceau de l'infamie imaginée, car il avait oublié qu'il n'était alors qu'un enfant.

Il se tournera finalement vers l'écriture, l'asile de tous ceux qui ne parviennent pas à se fondre dans la foule des adorateurs de la réalité triviale qui méprise la différence.