Tunisie: Mourad Daâmi (ex-arbitre international) - «Une grande révolution dans le football»

Dans ce cas, et si la vidéo était appliquée dans le championnat espagnol, à l'instar de l'Allemagne et l'Italie, deux grandes nations du football mondial, le but aurait dû être validé et le match aurait pu connaître un autre sort.

Toutefois, très soucieuse du problème de l'arbitrage à travers le monde, la Fifa est en train d'essayer l'application de la vidéo qui nécessite, c'est vrai, une technologie de pointe ultramoderne et des arbitres très bien encadrés et recyclés.

Et certainement, cette méthode de visionnage moderne adopté actuellement dans certains championnats européens et à la Coupe du monde des clubs qui se déroule, maintenant, aux Emirats Arabes Unis, laissera les portes grandes ouvertes à une généralisation totale plus tard, à commencer par la prochaine Coupe du monde en Russie 2018.

Mais avant cette joute universelle, la CAF a eu l'audace de décider l'application de la vidéo à l'occasion du Chan 2018 au Maroc. Une initiative salutaire qui contribuera, à mon avis, à l'épanouissement de l'arbitrage en Afrique...

De même, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF sont deux compétitions de haut niveau et qui nécessitent l'application de la video pour éviter les erreurs répétitives de l'arbitrage et les exemples sont nombreux. Pour terminer enfin avec la Tunisie où l'arbitrage est pointé du doigt et ne cesse de susciter beaucoup d'interrogations quant à son rendement, l'application vidéo, si elle est adoptée, nous rendra un grand service en résolvant tous les problèmes de notre football complètement submergé par les scènes de violence provoquées essentiellement par les décisions injustes de l'homme en noir.

Pour mettre fin à ce fléau, il faut qu'il y ait absolument une volonté des dirigeants de notre football pour mettre en œuvre la technique de la vidéo, du moins dans les matches de la Ligue 1, histoire de sauver nos spectacles devenus ternes et sans goût ni éclat».