Tunisie: Allala Melki (ancien arbitre international) - «Une arme à double tranchant»...

Samedi dernier, j'ai dirigé une séance de formation sur le hors-jeu à Nabeul. J'ai choisi six séquences, et ce, pour montrer l'importance de l'arbitrage vidéo et de l'assistant-additionnel.

Validité des buts, attribution ou non des penalties et des cartons rouges... Voilà pour le champ d'action du VAR qui ne manquera de baisser le rythme des matches en raison de l'arrêt pendant une minute et plus. Il faut aussi souligner que les joueurs et surtout les entraîneurs n'aiment pas l'arbitrage vidéo. En Tunisie, nous ne sommes pas prêts pour ce genre de révolution».