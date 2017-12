Tunisie: TAOUFIK BEN OTHMAN (ANCIEN SELECTIONNEUR) - «Une sélection coriace !»

Pour les renforts, il ne faut pas être tiraillé entre plusieurs sentiments. Bref, les Larry Azouni, Moez Hassan (gardien), Hamza Younes, Dylan Broon (La Gantoise), Saber Hraiech, Ben Othman (qui a déjà été sélectionné un temps), Harbaoui, Issam Jebali, Idriss Mhirsi, Haikel Chikhaoui, Karim Laribi, Nidhal Said, Jordan Amavi, Seif Khaoui, Karim Rekik, pour ne citer que ceux-là, valent le détour. Mais ils doivent suer et proposer de belles choses pour être alignés. Voilà tout » !

Volet renforts d'outre-Méditerranée, la ressemblance de certains profils avec l'existant sous la main pourrait rapidement devenir problématique. En clair, la Tunisie n'a pas seulement besoin d'exploits individuels pour s'imposer. La victoire doit être l'aboutissement d'un jeu pensé et collectif. On a aujourd'hui une équipe qui promet. Il manque encore des choses. Mais ça viendra.

«Avec des latéraux qui jouent haut, des milieux relayeurs situés plus haut sur le terrain, la stratégie est plus lisible. Oui, le sélectionneur a les moyens de ses ambitions. Maintenant, si les latéraux apportent beaucoup offensivement dans leur couloir. Le repli défensif doit lui aussi être efficace. Il ne faut plus laisser des espaces effrayants ! Il faut aussi s'atteler à soigner le jeu aérien du groupe et solidifié la colonne vertébrale du Team Tunisie.

