Tunisie: Taoufik Ajengui (président de la commission de suivi de la DNA) - «Le foot comme la PlayStation ?»

«Un arbitre de volley ou de tennis»

«Non, personnellement, je n'aime pas trop l'introduction du VAR dans le foot.

De ce pas-là, un jour viendra où l'on va se passer de l'arbitre et de ses assistants. On imitera le tennis et le volley-ball. Un officiel trônera au milieu, tout en haut de l'escalier. Il aura devant lui des écrans à partir desquels il pourra vérifier les phases litigieuses, un bip ou une sonnerie signalant chaque faute commise sur le terrain.

Comment va-t-il se conduire dans le cas du penalty, la décision étant régie par l'appréciation de l'arbitre ? Depuis sa création, le foot a ses traditions, son charme et son secret. Veut-on par hasard le déshumaniser, le robotiser ? Le rendre comme le jeu de PlayStation ? Que resterait-il dans ce cas du charme du football qui subit ces dernières années une série vertigineuse d'amendement de ses règles ? En Tunisie, les fautes commises par nos arbitres restent, à mon avis, moins importantes que ce que l'on voit à l'étranger. Malheureusement, nos joueurs manquent de discipline.

Par exemple, lors de la Coupe du monde au Brésil, on a assisté à quelques erreurs arbitrales catastrophiques. Et dire que les enjeux économiques au Mondial sont énormes... Bref, on est en droit de se demander si le VAR et les innovations qui vont suivre, introduites par la Fifa et le Board, ne risquent pas de réduire sensiblement du rôle de l'arbitre et de son importance».