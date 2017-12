Tunisie: Un tournoi haut de gamme...

L'ESR bien renforcée, l'USM ambitieuse

L'équipe organisatrice et premier représentant tunisien aux côtés de l'USMonastir a mis le paquet pour remporter ce tournoi. Pas de recrutement spécial pour le Championnat d'Afrique, l'équipe de Adel Tlatli n'en a pas vraiment besoin.

La présence d'au moins 5 joueurs qui viennent de gagner l'Afrobasket est très significative. H'didane, El Mabrouk, Ghayaza, Chennoufi et Abada forment déjà un cinq fort international. Avec eux, il y a d'autres ex-internationaux de qualité comme Kechrid, Rezig, Abassi, sans oublier les deux Américains de qualité, Charles et Mattews. C'est une équipe complète qui peut compter sur des jeunes du cru comme Bouallègue ou Ilahi, et qui s'est bien préparée en Turquie.

Gagner est le seul objectif des joueurs de Adel Tlatli qui considère que tous les atouts sont là pour réaliser ce rêve. Le public enthousiaste et affamé de titre continental de l'ESR sera également un grand soutien pour les Radésiens dans cette longue et exigeante compétition.

Pour l'USM, elle a atteint son objectif, celui de gagner un billet pour l'édition finale grâce à une invitation (les Monastiriens se sont trouvés à la troisième place après une frustrante défaite à la dernière journée et heureusement que l'on a pris le 3e comme invité par les responsables de la Fiba Afrique). L'équipe de Zecevic doit se ressaisir et jouer conformément à sa réputation et à la qualité de ses joueurs. Kael Venales, Kenioua, Bhouri (une belle révélation), Lahiani et Evariste portent les ambitions d'une participation de qualité avec le podium comme objectif.

Cette édition enregistre l'absence des clubs égyptiens qui ont raté la qualification, mais on verra de grosses cylindrées, à l'image de Libolo qui sera, théoriquement, le premier adversaire de l'ESRadès. Les Angolais seront renforcés par Foster, Barros et Joaquim, joueurs de métier. Inter Club, Ferroviario, City Oilers, Kano Pillars, qui jouent chaque année le championnat d'Afrique vont eux aussi joueur leur va-tout. Sans oublier le niveau relevé de l'AS Salé et de GSP qui ont assuré leur qualification à Monastir. La fête peut commencer à Radès. Ceux qui aiment le basket de haut niveau ne vont pas rater le rendez-vous.