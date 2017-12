Tunisie: Chokri EL Ouaer (ancien gardien de but international) - «Il ne faut pas trop rêver»

Ce que je peux espérer, c'est de la bravoure et de l'application à chaque match afin de réussir des répliques honorables spécialement contre l'Angleterre et la Belgique avant d'aborder le Panama».

Et puis, même, sur le plan des individualités, nous ne possédons pas grand-chose susceptible de nous permettre de rêver outre mesure. La star de notre équipe nationale, en l'occurrence Youssef Msakni, évolue au Qatar. Ce qui n'est pas une référence. Et si on veut comparer nos moyens matériels, nos infrastructures et le niveau de la majorité écrasante de nos techniciens, on redescend rapidement sur terre.

Parlons maintenant de notre équipe nationale et de nos moyens. Personnellement, je suis très déçu par le niveau très bas de notre championnat national dont la plupart de nos internationaux sont issus. Ce niveau influe directement sur la valeur intrinsèque de l'équipe nationale, qu'on le veuille ou non.

