Angola: Lunda Sul - Le prélat affirme que le bon chrétien ne vit pas dans la méfiance

Il a reconnu que ce sont souvent les chrétiens eux-mêmes qui encourageaient la calomnie et les pratiques qui ne plaisent pas à l'église, favorisant ainsi le mal et la discorde, créant un environnement propice à la croissance du péché.

Mgr Imbamba a dit qu'un bon chrétien devait être prêt à affronter la vie avec des sacrifices, avant d'exhorter les jeunes chrétiens à suivre les chemins de la bonté, de la grâce, de la responsabilité, du travail, de l'engagement dans les études universitaires et bibliques pour comprendre le monde céleste et terrestre.

Saurimo — L'archevêque de Saurimo, Mgr José Manuel Imbamba a déclaré dimanche, à Saurimo, que le bon chrétien ne devait pas vivre dans la méfiance et le désespoir, mais plutôt dans la prière et les sages paroles de Jésus-Christ, en continuant à pratiquer le bien.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.