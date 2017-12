Afrique: De jeunes loups aux commandes du football camerounais

Ce qui semblait devenu un rituel vient à nouveau d'être bafoué. L'hégémonie des clubs mythiques dans les différentes compétitions locales appartient au passé. La finale de la 58e édition de la Coupe du Cameroun disputée le 10 décembre 2017 a une fois de plus confirmé l'avènement d'une nouvelle ère. Et c'est le club New Stars de Douala qui remporte la finale (1-0) face à un autre jeune loup, l'Union des mouvements sportifs (UMS) de Loum, vainqueur du championnat en 2016.

New Stars obtient ainsi le premier trophée de son histoire après sa défaite lors de la finale 2012. Une bonne opération qui le projette sur la scène continentale. Notamment à la Coupe des Confédérations Total 2018. Ce jeune club promu en Ligue 1 en 2012, effectuera ses premiers pas sur la scène continentale « pour donner notre meilleur ; nous comptons bien représenter le football camerounais » affirme Njiki Laurent, le vice-président de la formation.

Depuis l'accession du club en Ligue 1 son comportement en championnat n'est pas des plus ridicules. Au classement général de la saison 2016-2017 qui vient de s'achever par exemple, cette equipe de la région du Littoral a obtenu 44 points, soit moins 16 que le champion Eding sport de la Lékié (60 points), lui aussi promu très récemment au sein de l'élite, seulement depuis 2015.

Ces exploits des jeunes poucets, sont sans aucun doute la conséquence de la perte d'aura des clubs mythiques. Le Canon de Yaoundé créé en 1930, condamné dès l'an prochain à évoluer en Ligue 2. Tout comme le Racing de Bafoussam, fondé vers 1950, qui quitte l'élite deux saisons seulement après l'avoir retrouvé. Ils rejoindront en deuxième division, le Tonnerre de Yaoundé (1934) relégué en 2015.

Pendant ce temps, d'autres clubs en renom sont engagés dans une lutte épique avec les nouvelles pousses aux dents longues. Astres et Union, deux figures de Douala, se sont maintenus de justesse en Ligue 1 à l'issue de la saison écoulée. Coton sport de Garoua se présente comme le dernier des Mohicans ; il bataille chaque année pour figurer dans le quintet de tête des compétitions, à défaut de retrouver son statut de grand vainqueur. Cependant le club du nord présente lui aussi quelques signes d'essoufflement. Ces dix dernières années, en championnat comme en Coupe, jamais le club n'avait effectué un passage à vide durant trois saisons consécutives. Ce qui est le cas aujourd'hui. Son compteur de lauriers affiche un zéro pointé aucun succès depuis 2015.

La dernière grande participation de Coton Sport en compétition africaine date de 2008. Il s'était incliné en finale de la Ligue des champions devant Al Ahly d'Egypte. C'est d'ailleurs la meilleure performance d'un club camerounais sur l'échiquier continental ces dix dernières années (2007-2017).

Une méforme qui explique à suffisance que le Cameroun soit aujourd'hui contraint de n'avoir présenter que deux ambassadeurs en Coupes d'Afrique et non plus quatre comme c'était le cas cette année encore. A l'issue du dernier classement des pays en compétitions de clubs, les Camerounais ont reculé à la 13e place. Seuls les 12 premiers ont la possibilité d'engager deux clubs dans chaque compétition. Conséquence, en Ligue des Champions Total, Eding FC de la Lékié le seul représentant du pays, et dans la Coupe de la Confédération Total, le New Stars de Douala.