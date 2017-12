Sénégal: Les partenaires de l'IFDS invités à promouvoir le dialogue social

Aboubacar Wade, conseiller technique au ministère du Travail et du Dialogue social, estime lui qu'à l'heure de la globalisation, le réseautage et le partenariat sont des moyens efficaces pour promouvoir la paix sociale.

Pour lui, il n'est pas envisageable de conduire un processus de développement cohérent, associant toutes les parties cohérentes, si en amont on ne met pas les dispositions pour la confiance mutuelle sincère, entre ceux qui sont chargés d'orienter les mutations, ceux qui doivent les mettre en œuvre et les bénéficiaires.

"Le dialogue social est en effet si important pour la stabilité de nos pays, la paix sociale et le développement économique qu'il mérite toutes les attentions", a pour sa part indiqué le représentant du ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique) et de la Francophonie, Sanor Gningue.

D'après Mme Ntap Ndiaye, le dialogue social est non seulement un objectif stratégique, mais aussi un moyen d'action incontournable. Il permet selon elle, "d'atteindre des objectifs majeurs que ce sont fixés les membres tripartites en matière d'emploi, de protection sociale et de protection des droits fondamentaux".

"Il est bon que les partenaires de l'IFDS inscrivent leurs actions communes dans le sens de promouvoir de manière plus efficiente la pratique et l'institutionnalisation du dialogue social au sein des organisations d'intégration économique sous régionale", a-t-elle déclaré.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.