Cameroun: Sosucam - Les coupeurs de canne en grève

Comme le 31 Décembre 2011 lors des émeutes qui ont fait des morts et de nombreux blessés lorsque les ouvriers réclamaient le paiement intégral de 2500 Fcfa/employés représentant les frais de viande, les gendarmes bénis par l'autorité administrative s'apprêtent à ouvrir le feu sur les employés qui ne daigneront pas accepter le diktat des dirigeants de la Sosucam. Just wait and see.

Comme un effet de contamination, le lendemain à savoir le Samedi matin et hier (dimanche 10 Décembre 2017) devant le manque de collaboration du top management pour écouter les doléances posées et améliorer les conditions de travail, les coupeurs de canne du site de production de Nkoteng vont également emboiter le pas aux autres « camarades » de Mbandjock. Ce qui causera un arrêt de travail sur les deux sites à ce jour.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.